La Fête de la Main à Dottignies : nuit de folie avec les Bandas

Comme le soulignent Damien Daele Président et Frédéric Balcaen Vice-Président de la Banda de Dottignies: "nous sommes quatre bandas à jouer ce soir depuis 19h et jusque facilement 3h du matin. Nous passons trois fois et les autres deux fois en alternance durant la nuit. Les groupes viennent de différents horizons : les" Gerpy Street Band"de Gerpinnes, les"Delirium Tremens Band"sont de Dalhem près de Visé, et les"Boules de Feu"de Reims. Notre Banda de Dottignies compte environ trente membres à elle seule, mais pour cette nuit, avec les autres Bandas, nous sommes près de 120 musiciens! C'est une ambiance joyeuse et nous sommes très heureux d'avoir près de 500 personnes qui se sont inscrits pour venir nous voir."

Les bandas doivent avoir une sacrée pêche. Ils jouent non seulement toute une nuit, mais enchaînent encore le lendemain matin jusque fin d'après-midi afin d'animer le cœur du village, et ensuite défiler dans le cortège de la Main, au milieu des chars avec les Gilles, les Géants, et les autres artistes.

Une bien belle nuit qui aura fait danser petits et grands sur des airs en tout genre, le tout dans la joie et la bonne humeur!