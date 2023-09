Marie et Joris (noms d’emprunt), 23 et 29 ans, vont alors mettre en place un stratagème qualifié d'"ingénieux". Intérimaire dans un magasin de bricolage athois, la jeune fille va créer de faux bons d’achat dans le système informatique avant de les remettre à son petit-ami. Ceux-ci lui serviront de moyen de paiement lorsqu’il passera à la caisse, parfois plusieurs fois par jour. "La situation était compliquée à l’époque, on ne pensait pas à mal", confie le prévenu.

Plus de 18 000 euros de marchandises

Le 5 mars 2022, le gérant comprend que quelque chose est en train de se tramer et appelle la police. Les vidéos de surveillance confirment effectivement le système adopté par les deux individus. Une perquisition est réalisée à leur domicile.

En dix jours d’intérim, le couple a volé pour 18 000 euros de marchandises. "Il y a même des objets découverts qui n’ont pas été utilisés. Pourquoi les avoir dérobés ? C’était devenu une addiction ?", interpelle la présidente. "J’ai pris plus que nécessaire", avoue le jeune homme. La majorité des biens a été restituée, mais selon l’estimation, 2 100 euros n’ont pas été remboursés.

Où sont les faux bons d’achat ?

Le tribunal s’étonne qu’aucune saisie n’ait été effectuée. Marie n’a même pas été interrogée par les policiers à propos des faux bons d’achat. "Où sont-ils ? Sont-ils détruits ? Vos clients n’ont jamais cherché à nous les ramener", s’adresse la présidente à l’avocate de la partie civile.

La société athoise est considérée comme un rude adversaire par la défense du couple. "Marie et Joris ont fonctionné comme des benêts. Ils n’ont pas pensé aux conséquences, ni à la somme qu’il allait devoir rembourser. Ils ont entamé des versements volontaires pour commencer à payer leur dette. Malgré cela, les gérants du magasin n’ont pas hésité à engager une saisie conservatoire immobilière sur la maison de mes clients. Tout cela, pour semer la terreur. Ils ont répandu l’information au sein de la ville d’Ath, au point que le couple est pointé du doigt lorsqu’il y circule. Leur réputation est grillée. Ce sont eux qui subissent un préjudice moral et non la partie civile." L’avocat plaide pour la suspension du prononcé.

Pour le procureur du roi, le jeune âge des prévenus, l’absence d’antécédents et la remise en question jouent en leur faveur. "Mais comment puis-je être rassuré quand on voit la gravité des faits ?", s’interroge le ministère public, d’autant que Marie vient de signer un CDI à un poste équivalent. "Ce nouveau travail est justement nécessaire pour le remboursement. Les faits ont eu lieu il y a un an et on essaie du mieux qu’on peut de verser tous les mois une somme d’argent."

Le jugement sera rendu le 10 octobre.