Recueilli par la Compagnie du Serment de l’Bancloque, le dragon de Reims a quitté sa tanière pour la cité des cinq clochers

Puis en 1690, l’animal fantastique est banni de la procession par l’archevêque de Reims, au motif que celui-ci n’est pas un personnage strictement local. Exceptées quelques cavalcades sur un char, le "Grand Bailla" disparaît petit à petit.

Il est pourtant considéré comme le deuxième plus ancien dragon de Belgique, après celui du Doudou de Mons.

Le dragon était transporté sur un char lors de la procession organisée à Reims. ©DR.

Ce n’est qu’en 2010 que l’association culturelle "Les Jolivettes" le ressuscite des mains de l’artisan, Thierry Teneul, un fabricant de géants du nord de la France.

Treize ans plus tard, le dragon articulé… cherche repreneur. "Par soucis de stockage, de préservation (certains ont essayé d’y mettre le feu) et de manque de fonds pour le rénover, les membres rémois ont souhaité le mettre en vente il y a quelques semaines. Difficile de trouver un amateur vu la taille: 10 mètres de long, 4 mètres de large et 4 mètres de haut. Deux passionnés de géants, Tristan Sadones et Jérôme Finet, un organisateur d’événements à Douai, m’en ont informé. Je me suis renseigné auprès de cette association et de celui qui avait permis sa renaissance. Un des croquis de l’artisan m’a interpellé, car il ressemblait étrangement au dragon qui trône au-dessus du beffroi tournaisien", explique Jean-Jacques Selen, président de la Compagnie du Serment de l’Bancloque. Son acquisition est apparue comme évidente !

L’artisan qui a ressuscité le dragon en 2010 s’est inspiré de celui en haut du beffroi. ©DR

Fil rouge: Clovis

Géant phare de la Compagnie du Serment de l’Bancloque, Clovis est un personnage tout aussi emblématique à Reims, puisqu’il y a été baptisé.

"L’artisan, Thierry Teneul connaissait l’histoire du roi mérovingien ainsi que sa connexion avec les deux villes. Il était déjà venu à Tournai et savait que s’y abritait un beffroi avec un fameux dragon doré. Il s’en est inspiré pour confectionner la structure de la bête. Ces éléments m’ont évidemment intéressé, car pour nous aussi, le beffroi est symbolique. Le nom de la Compagnie est en lien avec la cloche de l’édifice, la Bancloque", indique Jean-Jacques Selen.

Planètes alignées… animal acheté sur fonds propres pour un montant que le président préfère ne pas divulguer. "Nous avons également fait l’acquisition d’une douzaine de costumes de l’époque renaissance. Ils ont déjà été enfilés lors du Festin à Lessines et de la Grande Procession de Tournai".

Huit porteurs seront réquisitionnés pour manipuler la bête. ©N.W.

Première sortie, le 31 août 2024

Ayant pas mal subi les affres du temps, le dragon "est dans son jus". Des rénovations vont être entamées cet hiver. Le tissu et l’ossature en châtaignier vont être remplacés. "Il y a tout un circuit électrique à l’intérieur. Les yeux s’allument. Il crache de la fumée par les narines et il y a aussi un système de sonorisation. Tout cela doit être réadapté".

La première sortie de la bête est prévue le 31 août 2024. "Le premier week-end de septembre, juste avant les 4 Cortèges, est festif pour la Compagnie. Nous avons une prestation de serment. L’an prochain, nous fêterons les cinq ans de la création du géant Clovis. Nous profiterons de l’occasion pour inaugurer le dragon. J’ai dans l’idée de le faire traverser la ville jusqu’au beffroi en incitant le public à nous aider, un peu comme la poussée du Car d’Or à Mons".

La participation de cette nouvelle acquisition sera limitée à quelques événements tournaisiens.