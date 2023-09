"Place aux jeunes", la journée festive du Hamo revient au Parc communal de Flobecq

Pouvoir s’exprimer

Le principe ne change pas et le programme reste aussi étoffé: parcours sportif XXL, Zombie escape game, structures gonflables, activités "créativité", stands Maison de jeunes et bibliothèque… et bien d’autres choses. Des navettes gratuites emmèneront les participants sur le site, en toute sécurité.

Pour rappel, le service d’actions en milieu ouvert (AMO) "Le Hamo" intervient sur les communes de Celles, Flobecq, Frasnes, Ellezelles et Mont-de-l’Enclus. Son équipe travaille en prévention avec les jeunes et leur famille pour permettre à ces jeunes de s’insérer au mieux dans la société: "Nous travaillons tant avec un jeune seul qu’avec des groupes dans un travail collectif. C’est dans ce cadre que nous proposons ce festival Place aux Jeunes qui devrait par la suite permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer. D’autres objectifs sont également visés: procurer des activités de proximité aux ados en région “rurale”".

On notera par ailleurs que le Hamo propose deux nouveaux ateliers, dans la salle à Molenbaix:

– Un atelier "Ma confiance en moi", pour les enfants de 3 à 6 ans. Créer son mini soi afin de s’accepter, s’estimer et accepter ses différences !

– Des ateliers "enfants-parents" Le premier consistait en la création d’un porte - manteau "papillon" bien coloré à accrocher dans sa chambre.

Infos: 0498/12 23 18.