Jardinerie Delbard à Ath cambriolée: l’auteur s’en fuit et agresse une dame et son fils pour voler leur voiture

Un homme est rentré par effraction dans la jardinerie Delbard. L’individu a pris la fuite en agressant une dame et son fils et en leur volant leur voiture. Il a fini sa course encastré dans une façade à Lens.