Poker menteur autour de l’or à Sainte-Hélène, le tome 3 de "Buonaparte"

La fin d’un huis clos

Comme dans les deux tomes précédents, le récit fait le grand écart entre réalités historiques avérées et pure fiction: "Maiscela reste t oujours plausible, comme la tentative d’évasion en ballon. Napoléon espérait pouvoir quitter l’île, pas nécessairement par la fuite mais il pensait qu’on le rappellerait en Europe parce qu’on avait besoin de lui. On a imaginé sa rencontre avec le concepteur du ballon d’observation utilisé par l’armée française lors de sa victoire sur l’Autriche à Fleurus en 1794. Des projets d’évasion, il y en a eu beaucoup, parfois loufoques (ainsi celui en sous-marin) orchestrés par des partisans du prisonnier, des aventuriers… Nous nous inspirons de personnages réels, en insistant sur leur caractère. Certains commissaires, comme le fantasque Montchenu, n’ont jamais été représentés physiquement… alors les scénaristes utilisent leur imagination. À travers une série d’éléments véridiques, de petites anecdotes qui vont intéresser le lecteur, nous avons construit une intrigue plausible, un thriller mettant en scène des personnes ayant existé et des événements qui se sont produits." Le Frasnois se dit admiratif du travail réalisé par le dessinateur madrilène Ivan Gil, son évolution: "Son dessin très réaliste fourmille de détails. Il a une approche très fluide, et nous offre quelque chose de très solide au niveau du graphisme."

Un geôlier paranoïaque

Signé par l’auteur (de plus en plus prolifique) frasnois, le glossaire-dossier de huit pages, qui clôture le livre s’avère un complément très appréciable et agréable à la fois. Le récit débutait par la mort de l’Empereur et le troisième album se termine par celle-ci, alors que Lowe a toujours une peur bleue qu’il ne s’évade, même gravement malade: "on clôt l’histoire en trois volumes, avec une vraie fin. Ainsi, on tient notre engagement par rapport aux lecteurs, qui nous ont suivis. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. On aura un épilogue, qui s’appellera Empereur d’Orient. Il y avait encore des choses à dire du côté de Lowe, persuadé que ce n’était pas la fin des problèmes pour l’Empire britannique… Les notes écrites par Napoléon au cours des trois albums sont-elles fantasme ou autre chose ?" Une dizaine de pages sont déjà en chantier. L’album sortira en librairie dans un peu plus d’un an.

Le scénariste œuvre sur deux projets "verrouillés" pour juin de l’année prochaine. Il s’agit de nouvelles séries pour l’éditeur Anspach: "l ’une tourne autour d e la période de la première Croisade ; l’autre, écrite avec Fabienne Pigière, se situe durant la période romaine, en Écosse. On travaille avec un jeune dessinateur bruxellois qui n’a jamais publié, et un dessinateur polonais plus aguerri."

Buonaparte, Jugement dernier, par Fabienne Pigière, Rudi Miel et Ivan Gil, Éditions Delcourt. 55 pages – 15,50 €