Écolo Tournai dévoile les noms de ses dix premiers candidats aux élections communales de 2024

C’est clairement un satisfecit obtenu pour leur travail au quotidien. Car, rappelle-t-on chez Écolo, tous les candidats et candidates "ont été choisis par les assemblées internes ".

Coralie Ladavid tire un bilan très positif de cinq années passées au sein de la majorité avec le PS. "On a démontré qu’on pouvait travailler avec sérieux, enthousiasme, en faisant preuve de prospective pour notre ville. Notre collectif, une de nos caractéristiques, nous a permis porter de nombreux projets." Elle salue la bonne collaboration avec le partenaire de majorité. "Écolo a su se faire respecter et il y a eu un vrai travail en équipe avec les autres échevins. Nous avons pu démontrer que nous étions un partenaire crédible sur lequel on peut compter".

Des profils variés

Derrière le trio de tête, sept noms sont donc d’ores et déjà connus: Stéphane Thys, Beatriz Dei Cas, Quentin Ervyn, Chantal Casterman, Louis Mariage, et deux nouveaux venus que sont Stéphanie Paumier et Olivier Van Hulle.

Stéphane Thys, co-président d’Écolo Tournai, estime que la volonté de désigner et de dévoiler les dix premiers noms plus d’un an avant les échéances électorales n’est pas une décision anodine. "Ça permet d’incarner le projet et la dynamique mise en place. Des candidats d’ouverture issus de la société civile continueront à nous rejoindre. Avec l’objectif de composer une liste de candidates et candidats ayant des profils variés et complémentaires, issus de la ville et des villages".

Des rencontres citoyennes

"Écolo Tournai est en majorité depuis cinq ans et ses élus ont porté de nombreux projets. C’est le moment de faire le bilan, de construire notre programme et d’enrichir notre projet politique avec les citoyens", explique Chantal Casterman.

Pour ce faire, quatre rencontres citoyennes ont été programmées. La première aura lieu le samedi 30 septembre de 16h à 18h30 dans la salle "le Moulin à van" de Thimougies, à l’occasion de l’événement annuel d’Écolo "Entrez, c’est ouvert !". L’après-midi d’échanges est ouvert à toutes et tous. Trois autres rencontres citoyennes sont déjà prévues: le jeudi 19 octobre à Tournai, à la Maison de la Laïcité, à 18h30 ; le samedi 25 novembre à Templeuve, à la Ferme L’Anondor, à 9h30 ; une dernière date est prévue courant du mois de janvier 2024.