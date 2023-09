Un étonnant circuit découverte, à pied ou à vélo, de sociétés du zoning de Leuze

Le rendez-vous est donné ce dimanche 17 septembre aux Portes Sésame (rue de l’Artisanat, 12), où un chapiteau, un bar, des foodtrucks, un château gonflable ainsi que des stands professionnels seront installés.

Des entreprises qui recrutent

"Par cette activité, organisée en collaboration avec la Ville, on voulait montrer aux habitants de Leuze et des environs qu’il est possible de rejoindre le zoning en toute sécurité sans utiliser la voiture, explique Bernard Degauquier, courtier en assurances et président d’ADEL, qui fédère après 6 ans d’existence 40 entreprises et commerces locaux. Il est évident que les citoyens ne se rendent pas naturellement dans la zone d’activité économique. On remarque qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre partout en Belgique alors que bon nombre d’entreprises, y compris à Leuze, recrutent. Cette balade est une façon de mettre un coup de projecteur sur ces acteurs en renforçant les liens avec les citoyens."

Depuis les Portes Sésame, lieu de départ et d’arrivée, les marcheurs et cyclistes s’élanceront, dès 10h jusqu’à 14 h, sur une boucle de 3,5 km au cœur du zoning de l’Europe. Aucune inscription préalable n’est requise pour cette activité gratuite. "Sept arrêts sont prévus sur les sites des entreprises Auto Deknudt, LiftyCars, Eurakor, BCP Industry, CRT Construction, Japan Koï et Portes Sésame. Ces sociétés membres d’ADEL proposeront des visites et offriront la possibilité de boire un verre ou de se restaurer", précise M. Degauquier. Une carte à faire valider à chaque point de passage permettra de participer à une tombola, à 17 h 30. Avec de beaux lots à la clé, comme des bons d’achat valables dans les entreprises associées à l’événement, un abonnement à la salle de fitness de la LeuzArena, etc.

Un potentiel méconnu

Cette balade représente une belle opportunité de mettre en lumière l’attractivité des parcs d’activité économique, "qui se remplissent bien et donnent de l’emploi à plus de 2000 travailleurs, se réjouit le maïeur Lucien Rawart. Leur développement (bientôt 170 ha pour Leuze-Europe) a compensé le départ des entreprises textile. "

Si le milieu entrepreneurial se démarque par sa vitalité dans l’ancienne cité bonnetière, la population n’en a pas toujours conscience, relève Nicolas Dumont, échevin de la Mobilité. "On doit tirer les leçons des différentes crises. La meilleure manière de lutter contre les pertes d’emplois et la hausse du coût de la vie, c’est de consommer local. La Commune soutient ce cercle vertueux."