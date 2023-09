Rétro-Péruwelz, la douceur de vivre

"En 2021 et 2022, avec les restrictions qui subsistaient suite au Covid, nous avions juste organisé un marché du terroir, rappelle le bourgmestre Vincent Palermo. Ici, c’est donc le grand retour de Rétro-Péruwelz dont le concept va encore évoluer, toujours avec l’idée d’apporter une plus-value aux commerces de proximité et aux associations."

Il y aura de bonnes affaires à faire chez les commerçants locaux. Certains d’entre eux mettront même sur pied une animation vintage.

Si vous avez dans votre garde-robe une tenue vintage, n’hésitez pas à la revêtir. Un défilé d’élégance sera d’ailleurs organisé.

Rétro-Péruwelz, en plus de la braderie des commerçants, réunira d’autres animations: vide grenier et brocante spécialisée vintage, vendeurs d’articles vintage neufs mais aussi rassemblement de voitures anciennes et de vespas, le tout dans une ambiance musicale d’époque.

Ce retour se fera donc au rythme de la dolce vita, le soleil, l’Italie, ce qui n’est pas pour déplaire au bourgmestre. "Nous avons visé une thématique large. Le thème pourra changer chaque année, poursuit Vincent Palermo. Des commerçants se mettront aux couleurs italiennes, d’autres cuisineront des mets italiens. Nous avons voulu étendre le périmètre de l’événement vers la rue Astrid pour nous rapprocher du quartier de la gare."

Un espace dédié aux enfants et un autre avec photo souvenir seront accessibles.

Balade à vélo

Par ailleurs, à l’occasion de la semaine de la mobilité et de Rétro-Péruwelz, le service Environnement de la Ville organise une balade vélo ce samedi 16 septembre avec au programme un parcours de 17 kilomètres qui sillonnera l’entité. Cette balade reliera dix projets d’aménagement mobilité réalisés ou en cours de réalisation.

Le point de départ et d’arrivée se situera à la rue du Ponsart, sur l’esplanade juste derrière la gare. Le départ groupé sera donné à 9h30 et les gardiens de la paix encadreront la balade.

Inscription souhaitée via environnement@peruwelz.be.

À l’issue de la balade, un verre sera offert aux participants sur un stand de Rétro-Péruwelz. Il est possible de télécharger le parcours sur www.peruwelz.be

Infos complémentaires au sujet de la programmation de Rétro-Péruwelz sur la page Facebook du Rond’Eau des Sources.