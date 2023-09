Balade à Sirault, notre porte d’entrée au Borinage

Deux canons et six vins

Le départ de la balade, c’est la rue des Déportés et la place du village, où se concentrent dans un mouchoir de poche l’église, le ballodrome, le centre sportif, une école, le monument aux morts… Sur le mur d’enceinte de l’édifice religieux dédié à Saint-Amand, un panneau informatif renseigne trois autres promenades: celle de la Chapelle aux ifs (8,7 km), celle du Moulin (10,8 km) et Par la fontaine bouillante (21,6 km), et sa petite incursion sur le territoire d Stambruges. La pelouse autour de l’église est agrémentée de modules de jeux pour enfants, ce qui n’est pas si courant, et juste en face, devant la salle Omnisports la sculpture La Trilogie des anneaux, de Jean-Guy Closset, a été installée à la suite d’un concours organisé par le centre d’action laïque de Saint-Ghislain. Non, il ne s’agit pas du remake de Don Camillo et Peppone… Le monument aux morts a été érigé dans un square arboré, un peu à l’abri. À l’avant, dans des arbustes, se découvrent deux canons. Avant de rejoindre la chaussée (N525), on aperçoit un bâtiment, la nouvelle maison de repos et de soins, de conception contemporaine et originale, notamment par le choix des carreaux de couleurs de ses façades, l’ancienne gare transformée en logements particuliers… et des parcelles de vignes. On en retrouvera ailleurs le long de cette promenade. Car oui, il existe un Vignoble de Sirault. C’est un projet coopératif réunissant douze villageois partageant la même passion du vin: ils ont planté 15 000 pieds sur une dizaine de terrains répartis dans toute la localité. Le Guide des vins belges Gault&Millau évoque d’ailleurs leur Fines en Bulles dans son édition 2023, en concluant par ses mots: Belle concrétisation des aspirations de la coopérative du village, à savoir l’amitié et la convivialité.

Le vignoble de Sirault. ©EDA

Prévôt et Charalampe

Au carrefour de la rue Lété et de la chaussée de Chièvres se situe un établissement emblématique de Sirault: le Noir Bonnet. Cet ancien restaurant reconverti en service traiteur/magasin de produits locaux et bio très prisé, a malheureusement été victime d’un incendie en janvier dernier. Six mois plus tard, le commerce n’a toujours pas pu rouvrir ses portes. Une fois franchie la borne-potale Notre-Dame de Tongre, on a donc droit au ballet des voitures, pendant plus d’un kilomètre, avant de retrouver une belle sérénité dans la rue Gros Pierre. Attention, le panneau semble avoir disparu mais il faut bien tourner ensuite à gauche pour rejoindre, via la bien nommée rue Isolée, la rue de Chièvres et retrouver le centre du village via les rues du Trieu Maquette et Léopold Olivier. C’est ici qu’on longe une partie de l’ancienne Prévôté (la demeure du prévôt, un religieux de l’abbaye de Saint-Amand) dont ne subsistent, après l’incendie du château en 1981, que la ferme du Grand Forest, une conciergerie et une chapelle. Si le parcours vous paraît trop court, il est possible de pousser une pointe jusqu’à Neufmaison et sa charmante petite église Saint-Martin, village connu pour son culte à saint… Charalampe, ses Manous (le surnom, longtemps condescendant, donné aux habitants mais dont ils sont fiers aujourd’hui), son club de pétanque et ses joyeux cyclos.