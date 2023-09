Foire agricole de Frasnes-lez-Anvaing : "Le Texel, c’est le Blanc Bleu du mouton"

Premier concours, première médaille

Pour celui qui exerce la profession de boucher, l’ Élevage des Prés de l’Ernard est bien plus qu’une activité complémentaire. C’est une vraie passion: "Je me lève chaque jour à 5 heures et je vais les voir. Pareil quand je rentre du travail. Car parfois, le Texel, qui a un large dos et un petit fond, un large dos, se couche et reste coincé les quatre pattes en l’air. Si on ne le voit pas, il crève." Son premier Texel, Philippe Clément l’a acheté en 1987. La même année, il participe à son premier concours à Ath, et y finit troisième: "Une première médaille. C’était parti !" Depuis, il n’a plus arrêté, parcourant tout le pays, des Flandres aux Ardennes en passant par Bruxelles, pour exposer ses plus belles bêtes (après "un brin de toilettage"), tout en engrangeant les succès. En témoigne le salon de la maison, débordant de trophées et de diplômes: "Quand on termine champion, la satisfaction est énorme. Pour moi, c’est une vraie compétition. Au niveau de mon élevage, j’essaie sans cesse de m’améliorer. Cela m’arrive de vendre à des éleveurs de Namur ou Liège, pour la reproduction. C’est ça qui m’intéresse. Je reviens de l’île de Texel où on atteint des prix dingues (mille euros pour un bélier). Et là aussi, ils connaissent mon nom. Cela fait plaisir…" Le Leuzois limite son élevage à douze brebis. Agneaux, agnelles (avec lesquelles il ira ce dimanche à Frasnes, notamment la gagnante de Libramont), antenais, antenaises, brebis et bélier bénéficient d’un hectare de prairies, au milieu d’un décor magnifique. Le Texel est un mouton d’herbage (et pas "de bergerie").

Philippe Clément: "Ils reconnaissent ma voix. Et viennenet à moi comme des petits chiens." ©EDA

"Ils viennent pour moi !"

L’hiver, un complément (foin et granulés) s’avère indispensable. Philippe vient de tondre ses brebis, quelques jours avant la saillie: "à l’agnelage, elles n’auront pas de laine en face du pis. C’est impeccable." S’il participe, avec ses moutons, à la Foire de Frasnes depuis une quinzaine d’années, celui qui s’est fait floquer une tête de Texel et le nom de son élevage au dos de sa chemise blanche, organise aussi le concours ovin de ce rendez-vous incontournable du monde agricole: "je suis connu. Je vais à gauche et à droite. J’ai envoyé une invitation à tous les éleveurs que je côtoie. Certains viendront de Tellin, de Bastogne… Nous étions retombés à cinq ou six éleveurs. Cette année, ils seront quinze en Texel (95 bêtes) et sept ou huit en Rouge de l’Ouest (35 à 40 moutons). Philippe, qui officie également comme juge, a invité des"confrères"de Namur, de Flandre occidentale et du Brabant wallon:" On regarde le standard de la race, et comme c’est du mouton à viande, la musculation, la ligne de dos, les pattes, la prestance, la finesse de la peau…"

La Foire, c’est aussi des concours de bovins, de chevaux de selle, de poneys et de chevaux de trait, qui intéressent petits et grands. "Et à chaque fois, les éleveurs sont animés par la même passion", commente son immuable président, Pierre Bourdeau d’huy.

«Ça met le village de Frasnes en valeur!»

Les races laitières n’étant pas représentées, elle ne sera pas à la Foire de Frasnes. Mais la famille Lagneau se distingue partout dans le pays…

À Battice, au concours international de l’École des Jeunes éleveurs et à Libramont, le Frasnois Christophe Lagneau a remporté le premier prix. Rayonnante et de l’Ecailloi s a même décroché le titre de grande championne. "Elle porte bien son nom parce qu’elle a une belle apparence, un excellent caractère laitier, une superbe ligne de dos et des mamelles bien implantées", a précisé la bourgmestre Carine De Saint-Martin avant de mettre la famille Lagneau à l’honneur, lors du dernier conseil communal. L’aventure a commencé en 2013 quand les enfants, Arnaud et Pauline, ont eu l’opportunité de présenter les animaux d’un éleveur régional à Ath by nigh t. Ils ont pris goût et présenté leurs propres bêtes en 2014. En 2019, la sélection est devenue de plus en plus pointue et depuis, les Lagneau trustent les prix: "La participation aux concours, ce n’est pas faire du show. C’est avant tout une aventure humaine. Cela permet de créer de nombreux contacts, c’est aussi savoir se remettre en question régulièrement dans la gestion de son exploitation laitière, améliorer la morphologie, l’état sanitaire, la productivité, la longévité des animaux. Quand on arrive en tête, on donne le nom de la vache et du propriétaire mais celui du village est à côté. Ça permet de mettre Frasnes en valeur."

Le programme de la 43e Foire agricole de Frasnes-le-Anvaing

Vendredi 15

De 16 h 30 à 19 h 30: marché fermier (avec celui d’Anvaing)

19 h: Phytolicence (gratuite)

Dès 22: Soirée ambiance chapiteau avec DJs Laurent et Stéphane Baert. Entrée gratuite.

Samedi 16

À 14 h 30 Balade à vélo au Pays des Collines

De 18h à 20 h: marches nocturnes 5 et 10 km. De 17 h 30 à 19 h 30: Kid’s Party et de 19 h 30 à 21 h 30: Teens Party ("u ne nouveauté réservée aux ados, pour faire la jonction entre la boum des enfants et celle des “jeunes”").

Dès 21 h: soirée "Last Summer Party" avec DJs Sacha Malice, FredT et Ludo. Entrée gratuite.

Dimanche 17

Dès 8 h: marches familiales 5, 10 ou 15 km.

Dès 10 h: concours de bovins, moutons, poneys et chevaux. Balade "Rétro Mob Club" 50 cc. Expo et expertise des Petits éleveurs des Rhosnes. Exposition de matériels agricoles. Randonnée et exposition de tracteurs anciens. Dès midi, repas Blanc-Bleu-Belge.

Spectacles équestres "Médiévales" toute l’après-midi.

Site au croisement des rues Pironche et Boctiaumutt