Badminton, balade, musique vous tendent la main ce samedi 16 septembre à Dottignies

Les 12 Heures de badminton débuteront sur le coup de 9h et donc jusque 21h. En parallèle, depuis l’épidémie de Covid, une balade familiale est aussi proposée. Deux possibilités: 5 ou 10 km, à départ libre entre 9h et 16h. La plus courte sera agrémentée de haltes où des acteurs conteront, de manière didactique mais surtout plaisante, des faits marquants de l’histoire locale. La participation est libre. Une urne sera placée à la table d’inscriptions. Le vaste préau de Saint Charles accueillera les participants et les visiteurs autour d’un bar bien garni, d’un barbecue proposant des pains saucisses ou encore des gaufres maison et autres desserts.