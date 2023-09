Un petit théâtre si singulier à Leuze : le CdHo fête ses 50 ans (photos)

"Tous ces éléments font partie de l’identité du CdHo, un cocon magique . Le public vient tout autant pour la qualité des spectacles que pour le lieu, qui a une âme et ressemble à un petit théâtre d’antan ", glisse Christine Vander Maren, la présidente du conseil d’administration.

Rudy Vico et Christine Vander Maren foulent les planches du théâtre intimiste de la Grand-Rue depuis plus de 45 ans. ©EdA

Des spectacles sold out

La scène de l’espace Jacques Copeau, dans une salle qui compte 48 places. ©EdA

Cette saison 2023, lancée le 22 septembre prochain, sera à marquer d’une pierre blanche. Et pour cause puisque la Compagnie, rassemblant sur les planches une quarantaine de comédiens amateurs originaires de Leuze, Péruwelz, Tournai ou Ath, célèbre son demi-siècle d’existence.

L’engouement populaire qu’elle suscite est inversement proportionnel à la taille de son bâtiment de la Grand-Rue, mis gracieusement à disposition par la Commune.

"Presque tous nos spectacles se jouent à guichets fermés et il arrive fréquemment que l’on doive rajouter une ou plusieurs dates. On accueille entre 500 et 600 personnes sur la dizaine de représentations prévues pour chaque pièce. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille, si bien que l’on a déjà atteint la barre des 100 abonnés pour cette saison. On a la chance d’avoir un public fidèle, pas si âgé que l’on pourrait imaginer (35-40 ans et plus), tout en voyant de nouveaux visages apparaître dans la salle ", se réjouit Mme Vander Maren.

Le 6e art passionne aussi les jeunes

"Le Malade imaginaire" de Molière, interprété en 1980 par Christine Widar, Christine Vander Maren, Rudy Vico, Michel Ghislain et Jean-François Botquin. ©EdA

Depuis sa création en mai 1973, la troupe du CdHo a su traverser les époques, non sans connaître des hauts et des bas. Les subsides octroyés par la Région, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Leuze furent essentiels au développement de ses activités, notamment en vue de couvrir les frais de personnel (régisseurs, animatrice et employés).

Si la barque théâtrale a un peu tangué entre 2000 et 2009, des travaux de revitalisation de l’espace Jacques Copeau ont contribué à la remettre à flot.

"À l’origine, le CdHo était une simple Compagnie qui montait 3 spectacles par an (contre 5 actuellement). Puis, au début des années 80, on a développé des ateliers théâtre pour tous les âges (à partir de 7 ans), lesquels rencontrent toujours un grand succès, y compris dans les écoles fondamentales. Nos 8 groupes réunissent environ 70 participants."

Dans une société hyperconnectée où l’offre de loisirs est pléthorique, il est heureux de constater que les jeunes générations s’intéressent aux arts de la scène. Une soixantaine d’enfants et d’ados font leurs armes de comédiens à Leuze. De quoi tordre le cou aux idées reçues: non, le théâtre, ce n’est pas ringard.

©EdA

Même la crise Covid n’a pas ébranlé l’institution qui a enregistré, l’an dernier, un record de fréquentation avec 3 600 entrées. Loin d’être centrée sur elle-même, la structure a aussi réussi le pari d’ouvrir sa scène à des troupes (Cie Al Dente, des Sources…) et artistes (humour, chanson, etc.) extérieurs. "On leur donne l’opportunité de se produire dans un espace professionnel en bénéficiant de notre aide logistique et promotionnelle. Le tout pour un prix de location dérisoire de 100 € par soirée ", précise la responsable.

Un noyau dur de comédiens historiques

Le spectacle inaugural, "Virage dangereux", joué en 1977 à Leuze. Les rôles sont tenus par des figures toujours actives au CdHo: Christine Vander Maren, Henri Widar et Michel Ghislain. ©EdA

Le CdHo ne serait pas ce qu’il est sans le regretté Claude Delépée, le fondateur de cette association de fait reconnue comme ASBL depuis 1986. L’histoire retiendra que la toute première pièce, "Lorsque l’enfant paraît" d’André Roussin, fut jouée à Belœil en octobre 1973. Après un petit passage par Tournai, l’Havinnois Claude Delépée et sa troupe migrèrent à Leuze en 1975, au sein d’une arrière-salle de café sur la Grand-Place puis à l’hôtel de ville.

Deux ans plus tard, ils posèrent (définitivement) leurs valises dans une supérette désaffectée de la Grand-Rue qu’il a fallu reconvertir. L’actuel espace J. Copeau fut acquis par la Ville au début des années 80. M. Delépée a embarqué dans son aventure un beau cercle de comédiens, devenus des figures emblématiques du CdHo: Rudy Vico, sur les planches depuis le début, Christine et Henri Widar (depuis 1977), Michel Ghislain (1976), ou encore Christine Vander Maren (1974). Des visages familiers que les spectateurs se sont plu à retrouver au fil des décennies.