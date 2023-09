Installé dans la rue depuis trois mois seulement, le restaurant italien Fratelli vivait sa première braderie lundi. En terrasse, ses tables recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs ont été bien occupées pendant une bonne partie de la journée. "C’est une belle occasion de partager nos spécialités avec beaucoup de monde et en particulier avec des personnes qui ne connaissent pas encore notre restaurant et ses plats réalisés avec de bons produits frais", glisse Luca, 24 ans, spécialiste des pâtes et des desserts. Le jeune homme s’est lancé dans l’aventure en famille, avec son frère Gianni (le pizzaïolo), 26 ans, et la petite sœur Chiara (service, bar et cocktail), 19 ans. Bon sang ne saurait mentir: le paternel a une expérience de 25 ans dans une pizzeria.

Les trois frères et sœur Buscema, qui bénéficiaient d’un coup de main bienvenu de leurs parents ce lundi, ne font aucune concession sur le respect des traditions. "Notre pâte à pizza mâture 48h avec une hydratation d’environ 60%, nous ne congelons aucun ingrédient", insiste Gianni. Comme son frère et sa sœur, il a découvert à la maison toutes les richesses de la cuisine italienne, notamment les spécialités sardes et siciliennes d’où sont originaires les grands-parents paternels.