Vendredi, les festivités démarreront sur les chapeaux de roues avec la "Descente de la Dottignienne", la bière pleine de caractère brassée pour l’occasion par la brasserie De Ranke, puis la remise de la clef d’ouverture des festivités et un son et lumière avec le Phoenix de la Confrérie des porteurs de géants.

Le samedi, les animations se tiendront au pied du vieux clocher. La Confrérie des porteurs de géants dévoilera sa troisième grosse tête: homme ? femme ? La surprise est prévue à 11 h…

La Prairie ne sera pas en reste et organisera, sur son site, un tournoi de molky de 14 à 17 h. Et on ne passera pas à côté du facétieux cortège carnavalesque des Mam’zelles !

En soirée se déroulera un raout de folie avec la nuit des banda’s, en la salle du Foyer.

Dimanche, après avoir été réveillés par l’aubade des Gilles de la Main, les Dottigniens pourront profiter d’une nouvelle animation: la première édition des 10 kilomètres de la Main. En effet, un groupe d’amis relance le jogging à allure libre, chronométré, initié par l’amicale des pompiers de Dottignies. Le départ est donné sur la place de la Résistance (idem pour le retour). Un ravitaillement houblonné est prévu au Bœuf et au Taproom De Ranke.

Disco, pop ou rock, place aux années 80 pour le cortège

Le clou du week-end sera le cortège qui en est à sa 43e édition. Son thème, les années 80, créera sans aucun doute un bel esprit de fête.

"Le défilé comptera plus de chars que d’ordinaire, car toutes les associations du village se sont impliquées, et cela fait réellement plaisir. Cependant, en raison des travaux à la rue du Pont Bleu, afin d’assurer l’accès aux services de secours via le rond-point de la Main ainsi que le contournement via la rue Cardinal Mercier, le parcours est modifié. Les infos sont reprises dans le toutes-boîtes distribué cette semaine mais aussi disponibles sur notre page FB", signale Jean-François Vanneste, le président de l’association des commerçants.

Après le cortège, tout le monde se retrouvera au cœur de la cité, où l’on procédera à un autre moment fort de la fête, le jet des petites mains porte-bonheur.

La fête se bouclera en soirée avec le rondeau final accompagné du feu d’artifice.

Comme on peut le lire, une fête de folie attend encore les Dottigniens…