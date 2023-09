Une première pour le nouveau placier de la foire de Tournai, Frédérick Antoine (vidéo)

Entre nos miss, Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges et président du Comité de promotion de la foire de Tournai. ©EdA

Quand on écrit "nouveau", c’est vrai uniquement sur le champ de foire car Frédérick Antoine n’est pas ce que l’on pourrait appeler un novice. Agent administratif au sein de l’administration communale de Tournai depuis 11 ans (au service Patrimoine), il devient placier sur les marchés l’année suivant son engagement.

Les Rigolos de Templeuve ont rythmé le traditionnel tour de foire, ce samedi. ©EdA

C’est à lui aussi que revient la gestion de l’espace publique pour les terrasses des établissements Horeca. Des fonctions qui lui valaient déjà une belle popularité bien avant qu’il ne reprenne le poste de placier sur la foire occupée, jusqu’ en mai dernier, par Robert Bernard, admis à la retraite.

L’échevin de la politique événementielle, Vincent Brackelaere se remet des émotions que lui procure la seule vision du VMAXX... ©EdA

On rappellera que le rôle de placier va bien au-delà du simple placement des métiers forains. Il faut aussi veiller (notamment) à ce que toutes les prescriptions administratives et sécuritaires soient respectées mais aussi, être attentif au renouvellement des conventions en temps et en heure. Bref, Frédérick a du pain sur la planche. Anthony Matrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges et l’échevin de la politique événementielle, Vincent Brackelaere, ont salué avec enthousiasme l’arrivée du nouveau venu lors des discours qui, comme à l’accoutumée, précédaient le tout aussi traditionnel tour de foire.

Lequel permit aux (rares) mandataires et invités présents de tester l’un ou l’autre métier.

Dans la continuité de son prédécesseur

C’est tout nouveau: un distributeur de tickets payables par cartes bancaires devant le bateau-pirate. ©EdA

Pour cette foire de septembre, le nouveau placier s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Une inversion d’emplacement toutefois entre la chenille et le VMAXX, cette dernière attraction faisant tourbillonner les utilisateurs à une soixantaine de mètres de hauteur avec une rotation atteignant une vitesse de 120 km/h. Que les âmes sensibles se rassurent, la foire de septembre rassemble une bonne cinquantaine de métiers s’adressant à un large public familial. Parmi les originalités de l’édition 2023, on notera la mise en place d’un distributeur de tickets doté d’un lecteur de cartes bancaires pour le bateau pirate.

"C’est une manière d’éviter les files mais aussi d’accumuler trop d’argent liquide", nous a confié la gérante de l’attraction auprès de laquelle il est toujours possible d’acheter son jeton, bien entendu. Rappelons que la foire accueille les visiteurs jusqu'au 24 septembre avec la traditionnelle messe des forains dite par le pétulant père Alain Goffinet sur la piste des autoscooters, à partir de 10 h 30, ce mardi, et les animations pour les enfants, le mercredi 13, dès 15 h, avec une déambulation de personnages inspirés du monde des Pokémon.

À côté des animations, il y a aussi cette action de solidarité de la part des forains qui, le dernier mercredi de la foire, invitent les enfants des homes de la région à des tours gratuits.