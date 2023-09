Ramegnies-Chin : l'Institut Saint-André a testé le planétarium portable

"C’est une maman qui nous avait parlé de cette technologie. La location est gratuite. Le planétarium arrive dans une boîte d’environ un mètre cube, en kit ", nous explique Anne Libert. "Il se monte en à peine 2-3 minutes", ajoute Thomas Delannay.

Une machine à voyager dans le temps

Pendant une semaine, les deux professeurs ont animé vingt séances pour leurs élèves sous ce dôme gonflable. À l’intérieur, ces férus d’astronomie ont pu profiter d’un puissant projecteur, mais surtout d’un programme regorgeant d’animations en tout genre. "On peut évidemment lire les constellations, voir le système solaire, les galaxies, mais ce planétarium est également une véritable machine à voyager dans le temps !", s’enthousiasme Anne Libert. En effet, certaines animations ont pu montrer aux élèves l’évolution du soleil, mais aussi de la terre, des milliards d’années plus tard. D’autres vidéos, plutôt tournées vers le passé, ont reconstitué la planète Mars lorsqu’elle présentait encore de l’eau.

La classe en bien mieux

Les plus jeunes élèves, toujours très impressionnés par les images, ont beaucoup apprécié voir les astéroïdes foncés droit sur eux ! Mais ce qui les a le plus fascinés c’est certainement la capacité des trous noirs. "C’est fou qu’un si petit trou peut absorber de si grandes choses !", s’étonnait Raphaël, Léa et Camille, 12 ans, à leur sortie du dôme gonflable.

"Le programme permet de montrer aux élèves plus de choses que nous pouvons le faire en classe, généralement avec des maquettes. En plus, sous le dôme, nous avons droits aux effets spéciaux !, s’amuse Thomas Delannay. Il m’est arrivé de rester à l’école après 16h pour regarder des vidéos plus complexes sous le dôme, c’est vraiment un super outil ! "

Le planétarium a également permis d’ouvrir le débat avec les élèves du degré supérieur: l’intérêt de la conquête de Mars, la colonisation d’autres planètes, la vie ailleurs. "Bien qu’ils soient plus âgés, ils ont été également fascinés par les étoiles. Certains regarderont davantage le ciel la semaine prochaine lors de leur retraite à Thésée", confie satisfaite leur professeure de sciences, Mme Libert.