La Police a investi la Grand-Place de Mouscron ce dimanche

Voilà cinq ans que la police mouscronnoise n’avait plus organisé de "portes ouvertes". Elle les a, cette fois, ouvertes comme jamais puisque c’est sur la Grand-Place qu’elle a installé son village. Une vingtaine de stands proposaient des activités liées à la mission, de plus en plus large, de la police. Les adultes ont eu l’occasion d’admirer des véhicules d’intervention ou banalisés, de tester leurs connaissances en sécurité routière, de s’informer en matière de prévention, cyber sécurité, harcèlement, etc. La toute récente équipe d’intervention, munie de drones, a rencontré un réel intérêt.