La copie de Notre-Dame la Brune, amaigrie d’une septantaine de kilos, est sortie pour la première fois lors de la Grande Procession

Malgré un second lustrage (il y a vingt ans maintenant) et une récente réparation, la vierge subit (peut-être encore plus aujourd’hui) les aléas du temps. Des spécialistes ont déconseillé de la bouger de son édicule situé dans la nef romane. Lors de ses dernières sorties, des soucis sont nés au niveau des doigts et des poignets. Un rapport de l’IRPA, l’Institut royal du Patrimoine artistique, montre par exemple un bras totalement morcelé, tout comme celui de l’enfant Jésus.

Pour ainsi préserver la plus ancienne vierge de la Grande Procession, la fabrique d’église a décidé d’en réaliser une copie portant désormais le nom de Notre-Dame la Brune pèlerine. "Au départ, nous avons eu peur de rompre cet aspect symbolique car, c’est un patrimoine sacré. C’est la vierge la plus vénérée dans la Cathédrale. Mais nous ne voulions pas prendre de risque", confie Florence Renson, conservatrice du Trésor de la Cathédrale.

Nouvelles technologies et peinture à l’huile

Conseillé par l’IRPA, Fabrice Carrieri, un imprimeur de Condé-sur-Escaut s’est chargé de reproduire Notre-Dame la Brune en impression 3D sur une sorte de plastique comme pour les Legos.

Ensuite, Christine Cession, restauratrice spécialisée en sculptures médiévales s’est occupée de la polychromie. Seules les parties visibles ont été repeintes à la peinture à l’huile. "Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je n’y ai pas passé des journées complètes parce qu’il fallait que les couches sèchent. Le travail a été étalé sur quatre semaines. C’est assez inhabituel des restaurations classiques, car ici, il s’agissait de faire une copie à l’identique en partant de photos".

Cette copie d’approximativement 4000 euros a plusieurs avantages dont le principal reste son poids. Grâce aux nouvelles technologies, la statue ne pèse plus que 7 kilos, contre 80 à l’origine.