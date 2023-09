Des commerçants très actifs pour attirer les clients, ce lundi à la braderie de Tournai

Dès 10h30 ce lundi matin, il y avait déjà beaucoup de monde. "Je dois bien avouer que lorsque je n’étais pas commerçante je n’allais pas à la braderie. Je me rends compte que c’est pourtant une belle occasion de se faire connaître par de nouveaux clients et effectuer un bon déstockage grâce auquel tant le commerçant que le client s’y retrouvent". Pour l’occasion, Christelle Vandepeutte propose de vraies promos jusqu’à -60%.

Des étagères dans la rue, à côté de "Victoire chaussures". ©EdA

Un peu plus bas dans la rue, Victoire vit elle aussi la braderie à 100%. À l’extérieur de son magasin (Victoire Chaussures), elle a installé une trentaine d’étagères en bois qui contiennent des centaines de paires de chaussures. Un magasin en pleine rue qui est du plus bel effet. "Ce week-end, mes articles à déstocker étaient à l’intérieur mais le lundi quand les conditions climatiques le permettent j’expose à l’extérieur. Les clientes trouvent ça très agréable. Pour moi, cette braderie est un moment important dans la saison, qui fait du bien à la trésorerie".

La première braderie de Valentino Chocolatier

Fabian De Loor vivait sa première braderie à Tournai. Et pour cause. Il n’a ouvert sa boutique que cet été dans la rue de l’Yser. "J’ai déjà des clients qui viennent régulièrement. Cette braderie permet de me faire connaître auprès de personnes de passage aujourd’hui".

Fabian De Loor proposait à la dégustation des chocolats dans la rue de l’Yser. ©

M. De Loor est domicilié à Péruwelz. Pour lui, c’était une évidence de lancer son activité à Tournai. "Cette ville a un charme fou et elle compte pas mal de bons artisans. Quand j’ai proposé mon emplacement à Valentino Chocolatier, pour y créer une franchise, ils ont validé sans hésiter".

Créée en 1978, Valentino Chocolatier a connu un développement important ces dernières années, avec quelque 45 points de vente dans le pays. "Il n’y en a que quelques-uns en Wallonie, dont celui de Tournai depuis tout récemment. Les produits sont réalisés par de vrais pâtissiers chocolatiers de manière artisanale", nous dit M. De Loor. Ce lundi, il a proposé à la dégustation un plateau de chocolats pralinés et au caramel salé. Des produits d’appel, pour faire découvrir d’autres produits stockés au frais à l’intérieur. "Parmi 65 sortes de chocolats, il y a une belle gamme de chocolats pour diabétiques, sans sucre. La clientèle peut aussi trouver des produits originaux et assez uniques, comme ces chocolats au gingembre confit, ces citronnettes façon orangettes, etc."

Pizzeria Fratelli, une aventure vécue en famille

Les travaux de la rue Royale ont débuté en septembre 2021, au lendemain de la braderie. Deux ans plus tard, l’événement commercial a pu se réinstaller sur toute la longueur, pour le bonheur des commerçants du quartier.

Installé dans la rue depuis trois mois seulement, le restaurant italien Fratelli vivait sa première braderie lundi. En terrasse, ses tables recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs ont été bien occupées pendant une bonne partie de la journée. "On a monté monté notre bar extérieur dimanche soir, ce n’était pas une mince affaire. C’est une belle occasion de partager nos spécialités avec beaucoup de monde et en particulier avec des personnes qui ne connaissent pas encore notre restaurant et ses plats réalisés avec de bons produits frais", glisse Luca, 24 ans, spécialiste des pâtes et des desserts. Le jeune homme s’est lancé dans l’aventure en famille, avec son frère Gianni (le pizzaïolo), 26 ans, et la petite sœur Chiara (service, bar et cocktail), 19 ans. Bon sang ne saurait mentir: le paternel a une expérience de 25 ans dans une pizzeria.

Gianni, Chiara (la créatrice du logo) et Luca, frères et sœur, ont bien occupé l’espace public face à leur restaurant ce lundi. ©EdA

Les trois frères et sœur Buscema, qui bénéficiaient d’un coup de main bienvenu de leurs parents ce lundi, ne font aucune concession sur le respect des traditions. "Notre pâte à pizza mâture 48h avec une hydratation d’environ 60%, nous ne congelons aucun ingrédient", insiste Gianni. Comme son frère et sa sœur, il a découvert à la maison toutes les richesses de la cuisine italienne, notamment les spécialités sardes et siciliennes d’où sont originaires les grands-parents paternels.