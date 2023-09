10 médailles: une moisson historique pour la délégation belge aux EuroSkills de Gdansk !

Charlotte Baeghe, la Tournaisienne engagée en Infographie a remporté la médaille d’or dans sa discipline ! "En trois jours de compétition, il y a eu des hauts et des bas mais je suis contente de ma prestation", avouait la compétitrice jute après le coup de sifflet final.

©-ED

Comme tous les Belges, la Tournaisienne bénéficiait d’un beau comité de soutien, qui l’a encouragé jusqu’à la dernière seconde. De quoi donner la chair de poule. "Voir tous mes proches et savoir que la compétition venait de se terminer ? J’ai craqué", confie Charlotte. "C’est beaucoup d’émotion. La dernière journée était assez difficile, mais la compétition est passée très vite."

Restait à connaître le résultat. Sa maman venue la soutenir dit d’elle que c’est une perfectionniste. Les chances de médaille étaient réelles. Mais la première place ? Samedi soir, la cérémonie de clôture a couronné la Tournaisienne, qui a enfin pu exulter. Charlotte récolte la meilleure note de l’histoire des concurrents belges lors des EuroSkills. "Je n’ai que des points positifs à retirer de cette expérience. Sur le plan professionnel et humain, j’ai beaucoup grandi. Je voulais juste être fière de moi et de ma prestation. Au-delà de la médaille, toute cette expérience n’a pas de prix."

Maarten De Boey (Sint-Gillis-Waas, soudage), Frédéric Genin (Liège, conception mécanique DAO) et le binôme composé de Magali Tartinvile et d’Héloïse De Smet (Chaumont-Gistoux et Liège, fashion) ont glané la médaille d’argent.

Enfin, six autres compétiteurs repartent de Pologne avec une médaille d’excellence. Les lauréats sont Mélusine Simon (Etterbeek, coiffure), Bastien Massin (Profondeville, cuisine), Logan Hendryckx (Laeken) et Sébastien Klein (Dison, gestion des réseaux IT), Alain Maes (Melen, menuiserie), Thibault Bounoider (Vieux-Genappe, service en salle) et John Wiesmes (Recht, technologie automobile).

La délégation belge a confirmé son statut dans la formation de compétiteurs de premier plan dans le domaine des compétences professionnelles en Europe. Cette performance exceptionnelle témoigne de l’engagement et du talent des jeunes professionnels belges.