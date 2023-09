Un fleuron logistique pour Cebeo : le transfert entre Mouscron et Blandain sera terminé d’ici mars 2024 (vidéo)

De Courtrai à Tournai, en passant par Mouscron

Cebeo se présente comme leader en Belgique du marché de la distribution de matériels et solutions électriques à destination des professionnels de la construction. Entreprise centenaire créée à Courtrai en 1922, elle a aujourd’hui son siège à Waregem et fait partie du groupe français Sonepar, leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Le transfert de sa plateforme logistique de Mouscron vers Blandain est une étape cruciale de son développement. "Le centre logistique actuel de Mouscron atteignait ses limites. Notre entrepôt devenu trop petit ne convenait plus pour rationaliser et automatiser davantage nos opérations logistiques. Nous avions besoin d’un nouveau centre de distribution plus grand et plus moderne, à construire de toutes pièces", indique Danny Gotink, vice-président Supply Chain de Cebeo.

Cebeo dispose de sa propre flotte de transport. ©EdA

Face à trop d’oppositions, l’entreprise n’a pas pu se redéployer sur un nouveau terrain trouvé à Mouscron, dans le quartier de la Martinoire, comme elle le pensait dans un premier temps. Cebeo a finalement trouvé, fin 2020, un terrain de 11,5 hectares sur la zone industrielle de Tournai Ouest 3 à Blandain, à proximité de l’intersection de l’E42 et de l’E403.

Garder le personnel

Pourquoi le Tournaisis ? Pas pour viser le marché du Nord de la France comme on pourrait le penser. "Les projets transnationaux sont très compliqués dans notre métier. Parce que les normes sont très différentes d’un pays à l’autre. La marque Niko, par exemple, qu’on connaît bien dans notre pays, n’existe pas en France".

Outre le terrain proposé par Ideta ("l’agence nous a très bien accompagnés durant tout le processus"), qui offre encore des possibilités d’extension, la raison essentielle tient à l’histoire de l’entreprise, et la localisation de sa première plateforme logistique à Courtrai dans les années 80. La plateforme actuelle basée à Mouscron a fait son temps après plus de 20 ans d’activités dans un bâtiment qui a 40 ans. "Notre volonté était de rester dans la région pour garder le maximum d’ouvriers et d’employés qui n’auraient pas forcément accepté d’effecteur de longs déplacements pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail. Notamment la moitié à peu près de nos opérateurs logistiques qui sont français".

Le site mouscronnois fermé en mars

250 employés travailleront sur les deux niveaux du nouveau bâtiment d’environ 55 000 mètres carrés organisés en différentes zones de stockage. Environ 70% des commandes seront traitées via le système "OSR", un système automatisé de stockage et de transport. Cette automatisation n’aura pas d’impact sur le nombre de CDI, nous dit-on, mais sûr le nombre d’intérimaires.

Le transfert du matériel et des équipes de Mouscron vers Blandain se déroulera progressivement et par étapes. Début novembre se feront les premières commandes au départ de Tournai. En mars, le site mouscronnois sera définitivement fermé après le déménagement de la plus grosse machine capable de découper des câbles de bobines de huit tonnes.