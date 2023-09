La métamorphose de l’ancienne cimenterie Delwart à Tournai (vidéos)

Pas moins de 60% des appartements (dont les trois lofts) ont d’ores et déjà trouvé un acquéreur. ©Atelier MW

"Les trois lofts aménagés dans un ancien bâtiment industriel reconditionné sont d’ores et déjà vendus et 60% des appartements abrités dans un nouveau bâtiment ont aussi trouvé un acquéreur, si bien qu’il ne reste que 2 ou 3 appartements disponibles par étage dans ce bâtiment qui en compte 6", explique Valérie Jorion de l’agence Jorion&Desmet immobilier.

Laquelle vante notamment, outre le cadre exceptionnel de l’endroit, les performances énergétiques de ces constructions qui bénéficient en ce domaine - y compris pour les communs - d’apports fournis par les nombreux panneaux solaires installés sur le site. Un souci environnemental qui s’inscrit dans celui développé par la société gérant ce méga chantier et qui lui a valu de remporter le prix "Go circular" de la part du gouvernement wallon en 2022. Lequel met en exergue les entreprises priorisant l’économie circulaire, notamment à travers la récupération de matériaux de construction ou de bâtis existants, par exemple.

Ce qui est le cas sur ce chantier où d’anciens éléments sont à la fois préservés et mis en valeur.

Outre l’immeuble central, le site accueille également les futurs locaux du home Valère Delcroix, dont un bloc de six appartements dans lesquels des résidents pourront vivre en semi-autonomie. Celui-ci jouxtera le centre d’accueil d’une capacité de 46 résidents alors que d’anciens ateliers seront réhabilités en salles de sports et polyvalentes, toujours au profit des pensionnaires du home.

Sur l’ensemble du site d’une superficie d’environ 1,5 hectare - accessible depuis la rue du Pont-à-rieu - apparaîtront, lors de fortes pluies, des petits étangs (8 en tout) qui seront en réalité des mini-bassins d’orages végétalisés, dans le but d’anéantir les risques d’inondation d’une part mais aussi afin de favoriser une infiltration lente des eaux dans le sous-sol et éviter ainsi leur rejet brutal vers le réseau d’égouttage.

Que va devenir le "nid d’aigle" ?

La tour qui, du haut de ses 40 mètres, domine le site est l’un des derniers témoins des fours verticaux construits après la première guerre et dont la chaleur plus élevée que les fours traditionnels permettait l’obtention d’un ciment de qualité optimale, sera préservée, c’est certain. Reste à savoir ce que deviendra celle que les Tournaisiens ont coutume d’appeler "le nid d’aigle".

En 2021, le vidéaste dottignien Philippe De Korte avait réalisé un film sur le site et les premiers travaux de démolition:

Un avant-projet est à l’étude actuellement au sein de l’atelier d’architecture Westrade-Meunier qui a conçu les plans de l’ensemble du projet. Il est trop tôt pour dire la forme exacte qu’il prendra car tout peut encore être envisagé. Un surper duplex devrait occuper l’étage supérieur, pour le reste, on verra ce que l’avenir réservera ou d’éventuels investisseurs. Car les promoteurs se disent prêts à accueillir celui ou celle qui souhaiterait investir ici dans un projet compatible avec l’esprit de l’ensemble du site.

Jouxtant le terrain privé, on trouve l’un des plus importants centres d’activités subaquatiques de Belgique. Cette vidéo sortie de nos archives récentes explique à la fois l’histoire du passé industriel de la cimenterie et les activités organisées sous la surface de la carrière de Barges, toute proche :

Et pourquoi pas des logements pour de séjours de plongée, sachant que le site côtoie l’un des plus grands centres d’activités subaquatiques du pays ? Ce n’est qu’une idée (la nôtre, en réalité) parmi d’autres…