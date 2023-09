Des vitraux en pagaille et de visites incongrues de l’église de Saint-Léger, ce dimanche

Tous ces dessins disposent d’un magnifique écrin: l’église de Saint-Léger où se tiendront aussi, ce dimanche, trois visites incongrues par le comédien Philippe Léonard, à 10 h 30, 14h et 16 h. Une façon plaisante d’en découvrir et apprendre davantage sur l’église gothique: les marques des tâcherons, les niches des fous, la porte à clous, la trace des Templiers et des Hurlus… Une découverte originale de ce bel édifice riche de ses pierres, de son histoire, de son mobilier. Accessible à tous et gratuit.