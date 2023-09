Derrière cette mascotte se cache une série de structures socioculturelles qui se sont associées en vue de concocter un beau programme d’animations, riche en découvertes. Ces forces vives sont la bibliothèque et le centre culturel de Leuze, le Plan de cohésion sociale (PCS), le service jeunesse de la Ville, la Compagnie du CdHo, la section culturelle de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu ainsi que la coopérative alimentaire La Consigne.

"Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin". Un proverbe africain qui résume parfaitement le principe d’intelligence collective ayant guidé ces acteurs dans la co-construction de cette manifestation familiale. Le coup d’envoi de la fête Dujardin sera donné à 10 h 30 avec l’ouverture d’un marché du terroir (accessible jusqu’à 17 h) réunissant une dizaine de producteurs locaux de La Consigne. En parallèle, une foire aux associations leuzoises permettra au public de découvrir leur large éventail d’actions.

Les amateurs de récits fantastiques, poétiques voire rocambolesques pourront s’installer confortablement sous les arbres du parc du Herseau à l’occasion de séances de lecture (10 h 30 et 11 h 30).

Big Bang: un spectacle autour du… pot

La créativité sera aussi le maître mot des activités dominicales, via la mise en place d’ateliers créatifs (musique, arts plastiques, théâtre…) où les visiteurs s’essayeront à diverses techniques comme l’origami. Rendez-vous de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. Le PCS viendra présenter son projet de chorale intergénérationnelle en collaboration avec les résidents du home Destrebecq et les enfants des Galipettes (accueil extrascolaire).

De par son caractère décalé, le spectacle Big Bang proposé à 13 h 30 par la Cie Compost promet quelques fous rires. Au menu…, un show "excrément passionnant" (sic) qui revisitera ce petit besoin naturel du quotidien, pourtant si tabou.

Le trio de La Borgne Agasse s’est notamment produit cet été sur le pont d’un bateau pour six concerts itinérants. Le groupe folk sera à Leuze dimanche en clôture de la fête Dujardin. ©EdA

Les associations socioculturelles en charge de l’événement ont aussi à cœur de laisser le public s’exprimer. Entre 16 h 40 et 17 h 30, la scène sera ainsi ouverte aux talents (NDLR: les inscriptions sont clôturées) désireux de partager leur passion de la musique, du slam, de tirades…

La fête Dujardin se terminera en apothéose avec, dès 17 h 30, le concert de La Borgne Agasse. On le présente comme le plus punk des groupes folk. Émeline Tout Court au chant et à l’accordéon, Jon Beat (basse et contrebasse) et Adrien Guiot (guitare et clarinette) feront voyager les spectateurs sur des airs des Balkans.