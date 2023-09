Les planètes s’alignent autour de Simone Guillissen-Hoa, à l’honneur lors des Journées du matrimoine à la maison de la culture de Tournai

Assez méconnue par le tout-public, cette femme (1916-1996) a apporté une solide pierre au paysage architectural moderne belge.

Née à Pékin d’un père ingénieur chinois et d’une mère auteure polonaise juive, Simone grandit en Chine et en Angleterre avant d’arriver à Bruxelles. Diplômée de La Cambre, son travail se distingue par le sens du détail, l’utilisation de l’asymétrie et le respect de la vie des habitants. Elle gagne la confiance de ses pairs en participant à des projets privés et publics d’envergure dont plusieurs sont classés aujourd’hui. Un centre sportif, des appartements, des villas,… parmi la cinquantaine de ses réalisations, cette architecte a marqué la maison de la culture de Tournai inaugurée en 1982, en collaboration avec Winance, Ginion et Pirson.

"C’est fou, je suis à la maison depuis vingt ans et je n’avais jamais entendu parler de Simone Guillissen-Hoa. Avec notre retour au sein du bâtiment et les journées du matrimoine (écho aux Journées du Patrimoine), il était évident de la mettre à l’honneur", confie Anaelle Kins, directrice générale et artistique.

Une conférence dans le hall

Deux rencontres ont quelque part éveillé les esprits. "Récemment, le fils de Simone, Jean-Pierre Hoa, en visite à Tournai, m’a abordée. Il m’a raconté les inspirations scandinaves de sa maman pour la maison ainsi que son envie d’y créer à l’intérieur un véritable puits de lumière. Et puis, en l’évoquant avec quelques artistes, une comédienne m’a parlé d’Apolline Vranken qui vient d’écrire une thèse sur cette femme", explique la directrice de la MC.

Ce samedi 9 septembre à 14h, dans le cadre des journées du matrimoine, une conférence sera donnée sur cette pionnière de la construction par Apolline Vranken, architecte, doctorante de la Faculté d’architecture de La Cambre, suivie d’une visite du lieu rénové.

"Ce sera l’occasion de mettre en avant le bureau 'A pratice' qui a réfléchi à la restauration de la MC en conservant le projet de Simone. Puisqu’on aime mêler également de l’artistique, on a fait appel à Charles Michiels et son ‘Chœur à soi’féminin créé l’an dernier lors des Inattendues". Un cartel sur l’une des colonnes du hall sera également installé de manière permanente.

Gratuit sur réservation par téléphone au 069 25 30 80