EuroSkills 2023 : du pain sur la planche pour Axel, le boulanger athois à Gdansk

Aphone depuis la cérémonie d’ouverture (le Belge sait faire la fête, où qu’il soit et peu importe ce qu’il fait), le jeune homme de 20 ans a bouclé deux premières journées satisfaisantes. "Je suis très content de la qualité des pains, très content de la qualité des baguettes. J’ai simplement eu un petit couac au moment de réaliser la pièce artistique ", avoue Axel.

Pâtisser, c’est faire face aux imprévus. Un défi relevé haut la main pour le boulanger originaire d’Ormeignies. "Je réalisais une éolienne sur la pièce montée. Les pâles se sont cassées à la cuisson. En principe, elles mettent entre 1h et 1h30 pour cuire. Il me restait trente minutes pour sortir quelque chose. J’ai récupéré la pâte qui servait à créer la tour pour refaire trois nouvelles pâles. Ça m’a permis de limiter les dégâts. "

S’adapter, rebondir : c’est le principe même de ces trois jours de compétition. "Si on a un problème, il faut savoir le résoudre rapidement pour passer à l’épreuve suivante", ajoute le boulanger.

À Gdansk, la "perle de la Baltique", Axel avoue vivre l’expérience intensément, au point d’être "rincé physiquement." Il sait surtout qu’il peut compter sur le soutien de ses proches, restés dans la cité des Géants. "Tous mes proches suivent mes performances à distance. J’ai eu l’audace d’ouvrir mon téléphone lors de la cérémonie d’ouverture. Je n’ai reçu que des messages d’encouragement. Moralement, ça me fait du bien et ça me pousse à donner le meilleur de moi-même parce que je sais qu’en rentrant, ils seront fiers de moi."

Il lui reste une dernière journée de compétition pour présenter ces créations culinaires et ne rien regretter!