Chantier du CHwapi à Tournai : "C’est très impressionnant, en pleine ville", estime le ministre Dermine (vidéo)

Par son ampleur d’abord. Quelques chiffres l’attestent: 150 000 m2 de superficie, 205 000 tonnes de terres évacuées, 60 000 tonnes de béton, 9 000 tonnes d’acier, 33 000 m2 de façades, 20 000 m2 de toitures (dont la moitié vertes), etc.

Par sa réalisation aussi, avec quatre entreprises wallonnes réunies en association momentanée pour l’occasion: Galère, Tradeco (Mouscron), Dherte (Flobecq) et CIT Blaton. Quelque 120 travailleurs sont sur ce chantier, mais ce nombre va rapidement augmenter dès le début des parachèvements pour atteindre 500 personnes.

"Notre région regorge de savoir-faire, mais le secteur de la construction fait face à une véritable pénurie de talents. Or, la construction est un métier passionnant qui utilise les dernières technologies, grâce à l’intégration des modélisations 3D et de tous les moyens numériques disponibles. Il est donc essentiel de revaloriser les métiers techniques et d’améliorer leur formation et leur recyclage pour conserver leur savoir-faire", insiste Giuseppe Moschitta, directeur de projet chez Galère, un des partenaires du consortium.

Didier Delval (CHwapi) au côté de Giuseppe Moschitta (Galère, membre du consortium d’entreprises), explique le chantier au ministre Thomas Dermine et à Niko Demeester (CEO d’Embuild) ©EdA

Moderniser les infrastructures

Niko Demeester, CEO d’Embuild (la fédération de la construction), applaudit le chantier tournaisien dans un contexte où selon lui, la Belgique obtient un score plus mauvais que ses voisins quant à la qualité des infrastructures. "Nos infrastructures sont largement obsolètes et ne répondent plus aux besoins de notre temps. Actuellement, on investit 2,7% de notre PIB dans les travaux publics, soit beaucoup moins que les 3,5% de nos pays voisins. Le Bureau fédéral du Plan s’attend à ce que les investissements publics s’élèvent à 3,1% du PIB en 2024, mais retomberaient à 2,8% en 2027, après les élections communales et lorsque les plans de relance seront terminés. Nous avons grand besoin d’investir dans les travaux publics à tous les niveaux de pouvoir. Cette intervention doit non seulement permettre de rattraper des décennies de sous-investissement et de restaurer la compétitivité des infrastructures belges, mais aussi de répondre aux besoins futurs".

120 ouvriers s’affairent actuellement autour des bâtiments, à l’intérieur, aux niveaux supérieurs… Au début des parachèvement, le nombre de travailleurs attendra le chiffre de 500. ©EdA

Le coût estimé du Site Unique hospitalier tournaisien est de 445 millions d’euros TVAC. Ce projet est financé par la Wallonie sur la base d’un montant de 220 millions TVAC. "Le CHwapi est acteur du déploiement du Pôle de Santé intégré en Wallonie picarde. Tous les objectifs ne peuvent se réaliser sans l’appui de nos partenaires et sans le soutien de nos pouvoirs publics", insiste Didier Delval, directeur général du CHwapi.

"Un chantier mobilisateur"

Thomas Demine, Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, est bien conscient du rôle des pouvoirs publics. "C’est la première fois qu’il y a en Belgique un secrétaire d’État pour les investissements stratégiques. Il y a donc une volonté de mettre fin à une période d’investissements à la baisse car depuis 40 ans on sous-investit dans nos infrastructures qui datent souvent des années 80. Or, les projets d’infrastructures ont des impacts sur le développement socio-économique".

Le coût du Site Unique est de 445 millions d’euros TVAC. ©EdA

M. Dermine dit être impressionné par le caractère mobilisateur du chantier du CHwapi. "Je salue cette volonté d’avoir créé un seul réseau hospitalier à l’échelle d’une ville, et c’est aussi remarquable qu’il ait été implanté dans le centre-ville".