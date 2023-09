Au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing, on se querelle au sujet de la lutte contre les extrémismes !

"Un piètre spectacle"

Le conseiller indépendant Jacques Dupire parle de point "mal ficelé dès le départ", de manquements sur la forme, et regrette qu’on n’ait pas consulté la police sur sa capacité d’action, ainsi que d’autres acteurs: "j’aurais préféré qu’on donne une image positive plutôt qu’anti. Comme “Frasnes-lez-Anvaing, une commune de liberté et de tolérance”." Amaury de Lannoy (Horizon Citoyen) déplore que le timing ait été précipité, durant les vacances: "idéalement, il fallait en discuter en commission."

Pour Michel Delitte, "tant HC, Écolo que le conseiller indépendant, tous nous avons exprimé le souhait d’amender ce texte en commission. Nous n’avons eu aucun retour suite à notre mail. Nous estimons que l’attitude de l’échevin est totalitaire, sans respect de la démocratie et des groupes de l’opposition . Nous proposons donc un amendement pour reporter ce poin t."

L’échevin MR Sébastien Dorchy prend la défense de son jeune collègue socialiste: "La proposition n’était peut-être pas parfaite mais elle a le mérite de faire avancer les choses et de donner des signaux à la population. On en a parlé deux heures pour finalement quoi ? On a un Stéphane Bern en herbe ( NDLR: il cible Jacques Dupire) q ui nous donne des cours d’histoire sur le fascisme. Je ne sais pas si on se rend compte de la piètre qualité du spectacle d’aujourd’hui. Tout ici est prétexte à une dispute, à une bagarre…" Pour M. Dupire, "on vise à nouveau la personne. " Marian Clément estime que "ça ne méritait pas cette petite guéguerre. C’est dommage… On voulait éviter qu’un groupuscule d’extrême droite distribue ses saloperies (sic) devant l’Athénée d’Anvaing. Ça fait vomir…" M. de Lannoy conclut: "on a tous ensemble raté une belle occasion de concertation ".