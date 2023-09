Quatre porteurs et une porteuse d’honneur, Jeanne Delmotte, intronisés sous l’Bancloque (vidéo)

Une sortie bien sympathique organisée à l’occasion de la prestation de serment des nouveaux porteurs de la Compagnie du Serment de l’Bancloque qui eut lieu sur le coup de 11 h au pied du beffroi dont la grosse cloche est précisément le symbole de ce groupe.

La relève est assurée pour la compagnie

Quatre porteurs ont été intronisés cette année: Antoine Bariseau, Flavian Duelz, Louis Gombaud, tous les trois issus de l’école de porteurs (fondée en 2021) et Quentin Peetroons, animateur de la première session de cette école. Pour la circonstance, les intronisés ont reçu leur écusson "porteur de Clovis" de la part du responsable du géant, à savoir Tiago Da Costa Calabro.

La cérémonie a été orchestrée par Jacky Legge, lequel est remplacé depuis peu à la tête du MuFIm par jeanne Delmotte qui fut intronisée porteuse d’honneur ce samedi. ©Benoit Dochy

Le tout lors d’une cérémonie orchestrée par Jacky Legge et à laquelle ne participèrent pas moins de 37 porteurs.

C’est aussi à cette occasion qu’a été intronisée "porteuse d’honneur", la jeune et dynamique nouvelle conservatrice du musée du Folklore et des Imaginaires, Jeanne Delmotte.

Ce titre honorifique ne sera remis qu’à une seule personne chaque année.

Exceptionnellement, en 2023, il y en a eu deux ; le premier étant Édouard Trehoux à titre posthume au cimetière du Sud en mai lors de la rénovation de sa sépulture.

Comme on peut le constater à la lecture du programme repris sur la page FB de la Compagnie, les sorties ne manqueront pas ces prochains jours pour ses membres. On les retrouvera notamment dans le cadre de la grande procession de Tournai, le 10 septembre, pour le portage du carillon, mais aussi, le 17 septembre pour la sortie de Clovis et de l’arbalétrier à Bonsecours, le 17 septembre dans le cadre de la fiete des rigolos ou encore le 24 septembre pour les fêtes de Phalempin dans le Nord de la France...

La compagnie annonce également la présentation d’un nouveau géant à la mi-septembre. On sait tout au plus qu’il nous viendrait du Grand-Est de la France tout en ayant un rapport avec Tournai. Son identité ne sera dévoilée que le 16 septembre. Patience...