Les concerts et spectacles ailleurs en Hainaut

À M ons, le Théâtre royal attend Jeff Mills (24/09), Mentissa (14/10), Thierry Luthers chante Johnny (19/10), Louane (25/10), Salvatore Adamo (27 et 29/10 – complet ), PE (2/11), Marco Masini (3/11), Coeur de Rocker (4/11), Éric-Emmanuel Schmitt (5/11), Baptiste Lecaplan (16/11), Francis Cabrel (18 et 19/11 – complet) , Catherine Ringer (19/11), Garou (21/11), Jamel Comedy Club (24/11), GuilHome vous détend (28/11), Olivier de Benoist (29/11), Zidani (3/12), Umberto Tozzi (8/12), Renaud Rutten (10/12), Hooverphonic (15/12), Alex Vizorek (21/12), Stephan Eicher (13/01), Flashdance (21/01), Artus (28/01), Amir (5/02), Jean-Baptiste Guégan (8/02), Cali et Steve Nieve (24/02), Chantal Goya (25/02), Isabelle Boulay (1/03), Ahmed Sylla (3/03), Elodie Poux (11/03), Jarry (15/03), Lynda Lemay (20/03), Véronique Gallo (4/04), Zazie (9 et 10/04), AbbaGold (11/04), Laura Laune (18 et 19/10/24)… Saule est attendu au Manège le 10/11, Pierre Demaere le 16/02, Zaho de Sagazon le 20/03. Florent Marchet sera à l’Arsonic le 1/12, Rodolphe Burger le 6/12, Sœur Marie Keyrouz le 12/12… A Soigni es , le CC a invité Axel Bauer (6/10), Scala & Kolacny Brothers (16/12), Charlie Winston (26/01), Leila Huissoud (10/02), Nits (16/03), Cali (23/02), Daniel Hélin à la Grange Casteau (26/04)… Daan sera à Braine-le-Comte le 20/03, après Elia Rose + Rori (13/10) ou Gotainer (27/10). PL