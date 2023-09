Si le canon est simple dans son principe, les hommes vont en faire une arme de plus en plus redoutable et meurtrière.

Le ban de l’artillerie au sein de la Garde Civique lors d’un exercice avec canons. ©ÉdA

Ville forte, Tournai se doit d’avoir l’œil sur cette arme nouvelle. En 1346, les Consaux "apprenant que Pieres de Bruges, potiers d’estain, savoit faire aucuns engiens appelés connoilles pour traire (tirer), lui en commanda un (..) Pieres le fit et porta son engien hors Moriel-porte, mit dedans un carreau et fist celui engien traire pour jeter contre l’huis (porte) et un muret. Liquels engien fist si cruel noise (bruit) et si grant que li carreau passa les murs de la ville et, devant le moustier (cimetière) St-Brisse frappa à mort Jakemons de Raisse, foulon". Les Consaux admettent que "ce fu cas de meskance et de pitey (pitié)" et Pieron fut pardonné. D’autres essais en 1410 démontrent l’importance grandissante de cette arme.

L’uniforme des artilleurs a changé de nombreuses fois, le voici en fin XIXe dans un cliché-souvenir. ©

Une arme dangereuse tant pour l’ennemi que pour les servants. Aussi les canonniers forment-ils un corps spécial dans l’armée. On le voit en 1709, le Maître de l’artillerie des Alliés menace de prendre les cloches (qu’il faut racheter à part), s’il n’est pas payé !

Tournai suit donc le mouvement général ; du temps des Consaux, les engins, canons, mortiers et autres du genre sont remisés en temps de paix dans la grange des engins sise à la rue éponyme devenue "des Ingers". Lorsque se dresse la citadelle, les canons garnissent bastions et plateformes de tir. Ils sont toujours là quand survient l’indépendance et cet enthousiasme patriotique de 1830.

En 1874 et 1875, les Artilleurs réent un cortège dont les groupes et chars content l’histoire de la ville. ©ÉdA

En ce 19 décembre, 23 Tournaisiens adressent au gouvernement provisoire une requête "afin d’être autorisés à constituer un corps d’artillerie volontaire auquel seraient mis à disposition les canons nécessaires à l’instruction et qu’un uniforme leur soit décerné". Cette demande reçoit un accueil favorable et, dès le 30 janvier 1831, un règlement est affiché.

De ses sept chapitres, extrayons ceci: "L’offre de commandement à M. De le Haye-Verdure, un nombre illimité de volontaires qui paient leur uniforme, une mise d’entrée de cinq francs et d’un franc par mois ; la composition arrêtée avec grades et état-major, la mise au point d’un service actif, gardes et patrouilles avec la Garde Civique, l’uniforme choisi (blouse avec signes distinctifs des grades) et shako".

Il faut des armes, personnelles, fusil à capucines en cuivre (modernisés au fil du temps), sabre et giberne ; c’est plus difficile pour les canons reçus du colonel d’artillerie en garnison: deux canons et des pièces de siège.

Incorporé aux Artilleurs, le Cercle des XX était une troupe théâtrale au répertoire très varié et fort apprécié. ©

Ces artilleurs se préparaient à faire la guerre mais de guerre, il n’y eut plus. L’existence du corps n’est cependant pas remise en question, on s’exerce au fusil aux Célestines, leur local rue du Château, à la citadelle pour le canon. Les compétitions avec d’autres batteries sont propices aux Tournaisiens.

Mais à côté du service, du passage de la batterie au sein de la Garde Civique (1848), le quotidien s’axe sur la vie tournaisienne ; les artilleurs sont de toutes les manifestations, surtout festives. Ils ont à leur disposition une ancienne ferme des Renard, rue St-Martin (qui existe encore)

Mais la guerre arrive en 1914 et la Garde est mobilisée ; les Allemands feront savoir que ces hommes seront considérés comme francs-tireurs et fusillés. Vite, la Garde est licenciée le 13 octobre 1914 et dissoute en 1982.