L’agenda des concerts et des spectacles en Wallonie picarde

À Tournai, la maison de la culture accueillera l’Orchestre international du Vetex (29/09), Phanee de Pool (1/12), Alex Vizorek (22/12), Louane (26/01), Big Daddy Wilson (26/04), Aldebert (9/06)… Le Water Moulin annonce Mock Execution (17/09), Smirk (28/09), Saul Adamczewski Party (13/10), Fews (28/10)… Au Vieux Tournay, on retrouvera Les Immortels (9/09)… Au Bout de nos rêves à Gaurain-Ramecroix a invité Thom Souyeur & Les Petits Grégory + Asile (31/08), Mr Myst et Sundaze (2/09), Stateless et Antinorm (8/09), Nastika et Headshrinker (9/09), Repulsione (10/09), Jollyroger + Les Nenfants perdus (12/09), Unwanted Noise, Destructive et MARTO (23/09)… Le CC de Lessines a programmé Black Box Revelation (20/10), Duke Garwood (11/11), Guillermo Guiz (10/11 – complet ), Strayed, Sawaro, Ocean Encounters, Moments, Mingawash, Dropdead Chaos et Dagoba pour l’AFM Metal Feest (18/11), Au Palace à Ath , on retrouvera Fabian Le Castel (4/11), Véronique Gallo (9/11), Pierre Perret (15/12), Bourvil par Vincent Taloche (17/02), Laurence Bibot (28/03), Bruno Coppens (17/05),… Chez Poupoune attend Chiff Chaff (1/09), Giac Taylor (8/09), Toyade (15/09), Suicide Sue (3/11), Jenkinses (10/11), Berenger 2000 & Professor Postérieur & Miss Betty (24/11), Sharlo solo (13/01)… Abba Mania se produira le 9/09 à Ellignies Sainte-Anne . Le 23/09, Pierre-Emmanuel (PE) sera au CC de Quevaucamp . Condore sera en l’église de Roucour t le 13/10. Le Salon à Silly annonce Ykons (15/09), Olivier Terwagne (16/09), The Love (22/09), Fugu Mango (23/09), Sunflowers (27/09)… Hyphen Hyhen et Compact Disk Dummies animeront les 24 heures de Mouscron (22/09). Le CC de Mouscron annonce Bai Kamara Jr and the Voodoo Sniffers (21/09), Deas jazz (7/10), Fabrizio Zeva et Morgane (10/10), PE raconte des histoires drôles (20/10), Ivan Paduart & Olivier Ker Ourio (26/10) Gotainer ramène sa phrase (28/10), Alice on the Roof (01/12), Théo Zipper (7/12), Magali Ripoll (15/12), David Meyer & Christian Vidal (23/01), Bora Boris & Mélanie Isaac (1/12), Stéphane Mercier Quartet (25/01), Harry Speed & Marino Punk (5/03), Cloé Du Trèfle & Lisette Lombé (8/03), Pierre Richard (11/03), Scala and Kolacny Brothers (30/03), Yhom Dewatt (12/04), Bernard Massuir (18/04), Miossec (24/04), Nicola Moro & Antoine Hénaut (25/04)… Le Hurlu Comedy Club a invité Fabian Le Castel (01 et 02/09), Nicolas Lacroix (7 et 08/09), Élisabeth Buffet (15 et 16/09), Romain Dewasme (22/09 – comple t, 17 et 18/11), Pablo Andres (29 et 30/09), Sum (12/10), Les Glandeurs Nature (14/10), Olivier Laurent (20 et 21/10), Merri (9/11), Mike & Riké (4/04)… -DJ Mademoiselle Luna et Stéphane Baert seront le 3/09 au parc d’Estaimbourg (gratuit) où, le20/10, le -Festival Rocktobre, réunira The Extremists Ground Zero, et Metallica by Present Danger. Greg Houben présentera La Quarantaine à Comines le 13/03. PL