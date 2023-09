À Frasnes-lez-Buissenal, la résidence-services du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing affiche enfin complet

Un manque de personnel

La résidence-services n’était occupée qu’à 47%, mais la situation a positivement évolué: le 15 septembre prochain, elle affichera (enfin) complet ! Les dépenses de personnel (+ 476 000 €) et de l’aide sociale (+ 130 000 €) sont en augmentation, mais celles de fonctionnement diminuent légèrement (– 26 000 €) : "elles ont été bien maîtrisées malgré la hausse du coût de l’énergie". La dette est aussi en hausse de plus de 27%: "l’impact de la résidence services commence à se faire sentir." Au total, les dépenses sont de 8 472 689 €, pour 8 278 000 € de recettes. Au service extraordinaire, on relève des travaux de mise en conformité et l’acquisition de mobilier pour la MRS, l’achat d’un véhicule et l’aménagement des abords de la résidence-services, pour un montant de 2,5 millions. Le conseiller indépendant Jacques Dupire note que "le style et la méthode ont changé" tandis que le compte est présenté dans un délai plus raisonnable. Il déplore le déficit de personnel soignant au home: "dimanche, il y avait une infirmière et trois aide-soignantes pour 90 résidents. Et un seul chauffeur pour le taxi social, c’est insuffisant". Il s’abstiendra, comme Écolo. Horizon Citoyen votera contre, au vu des nombreuses interrogations qui subsistent "après une année de remue-ménage". Jean-Paul Doerane (Écolo) se dit conscient qu’il faut engager: "Mais comment ? On est en déficit !"

Avant l’arrivée d’un nouveau directeur

"La reconstruction de notre CPAS doit débuter par le personnel" avait déclaré M. Devos dans sa présentation de politique sociale actualisée: une charte de bonne conduite sera signée par chaque membre du personnel et par les membres du CAS. La démarche management de qualité sur base de la norme ISO9001 sera menée "à notre rythme". Un CDI sera proposé après deux contrats CDD de six mois. La construction d’une maison de repos et de soins à l’horizon 2030-2035 est inévitable: la possibilité d’y annexer les locaux administratifs du siège sociale du CPAS sera étudiée. On a aussi appris qu’un nouveau chef cuisinier était engagé depuis peu. En l’absence de direction, une société privée spécialisée dans la gestion des maisons de repos prend en charge certaines tâches liées à la fonction, mais une nouvelle procédure de recrutement d’un directeur ou d’une directrice a été lancée.. Au niveau du manque de personnel, "on a lancé un appel, mais on ne trouve personne… "