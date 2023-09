Vitesse de croisière au Rallye de la Paix à Mouscron

Malgré des inscriptions qui ont tardé, une centaine de véhicules anciens ou d’exception s’étaient rassemblés, dès le matin, sur la Grand-Place. Après un copieux petit-déjeuner, les concurrents se sont lancés, munis de leur road book, dans une large boucle d’1h30, sans compter la halte traditionnelle ni les deux petites déviations aux environs d’Aalbeke puis d’Harelbeke. Pour le grand public, venu en nombre, la fête a vraiment commencé l’après-midi, quand il a pu, à loisir, contempler les véhicules rangés sur la Grand-Place, discuter avec leur propriétaire ou encore s’attarder aux terrasses, par exemple en écoutant les deux groupes locaux qui se sont produits: "In your Hands" puis Axel Deschamps et son ensemble "Badge."

Les participants à ce rassemblement annuel de belles mécaniques sont en grande majorité des locaux, ravis de partager le fruit de leur passion, parfois dévorante, avec leurs concitoyens. Nous y avons croisé Franck Régnier, Mouscronnois de 39 ans, fou de Coccinelle au point d’en avoir déjà acquis, puis retapé cinq. La quatrième a même obtenu un 1er prix lors d’un rassemblement aux Pays-Bas, référence dont le papa et lui-même ne sont pas peu fiers.

Son dernier joujou, il l’a déniché par hasard, suite à une confidence. Construite en 1971, elle dormait depuis plus de 20 ans dans les dépendances d’une usine désaffectée. Il a ensuite mis ses talents de bricoleur et une formation scolaire en mécanique à Saint-Henri pour, non seulement la remettre en état de marche mais, paradoxalement, la vieillir et lui donner les caractéristiques d’un véhicule des années 60. Le tableau de bord, notamment, moulé à l’identique, est un petit bijou vintage. Jouant avec ses horaires professionnels, il y a travaillé quasi quotidiennement durant deux ans et demi. C’est dire s’il a apprécié ces quelques moments partagés avec les nombreux admirateurs qui l’ont félicité.