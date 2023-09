Vélopolis ce dimanche à Mouscron, mais pas que…

Les amateurs de vélo sont nombreux à pointer ce rendez-vous proposé chaque année, début septembre, par les antennes locales de la police mouscronnoise. L’organisation et l’accueil y sont en effet au top. Ils sont attendus, ce dimanche 10 septembre, entre 13h et 16h, au départ libre pour une boucle de 15 kilomètres au départ de la Grand-Place. Le parcours, ponctué de haltes plaisantes, les emmènera vers la campagne herseautoise, tant qu’elle existe encore, diront ceux qui s’émeuvent des projets immobiliers en cours. Le moment sera pourtant davantage à la fête qu’à la revendication d’autant que le Vélopolis s’intégrera dans un programme plus vaste puisque c’est un village complet, dédié à la police, qui s’installera sur la Grand-Place tout au long de la journée, entre 10h et 18h.

Une vingtaine d’activités, pour tous âges, sur le thème de la sécurité, y seront proposées comme une initiation à la sécurité routière, un simulateur de conduite, une voiture tonneau, un parcours sportif pour les enfants, une démonstration de drones et de la brigade canine, une exposition de véhicules, etc.

Si, comme de coutume, les participants à la balade, adultes et enfants, auront l’opportunité de gagner un vélo, un concours de dessins est d’ores et déjà ouvert, à l’intention des enfants entre 6 et 12 ans. Il suffit de dessiner, sur support A4, son commissariat idéal. Les dessins peuvent être déposés, jusqu’au 8 septembre, au commissariat central, rue Henri Debavay ou au village, le jour des festivités. En jeu: un après-midi, en invité d’honneur, au commissariat. Sept invitations, une par tranche d’âge, sont à gagner.

Toutes ces animations sont gratuites. Bar et petite restauration permettront évidemment de prolonger ces moments de convivialité.