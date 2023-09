Un week-end sous les ailes du moulin Soete en fête à Comines (8-9-10 septembre)

Voici quelques moments incontournables: le vendredi 8 septembre aura lieu l’inauguration officielle suivie du concert de Francesco Cherillo. Le samedi, en plus de la brocante libre, auront lieu des animations diverses pour les enfants avec le mini-jet au pot (15h), le concours de cartes au pain (13h30), la pesée des potirons et courgettes suivie de la remise des prix (17h), le jet au pot des adultes (18h) et la soirée avec la chanteuse Fedora et le trompettiste Bruno Djarane. Vincent nous donne quelques précisions concernant les cucurbitades "Avec des potirons qui dépassaient 160 kg cela devenait compliqué. Pour donner la chance à plus de monde, nous avons retravaillé le concept avec toujours un prix pour le plus gros potiron, un autre pour le plus petit et un prix pour un poids déterminé préalablement. Nous donnons ainsi la chance à tout le monde de gagner un prix à condition d’habiter le village."