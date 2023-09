Succès pour la première de Golden Kids à Comines

Ce samedi, une panoplie d’activités variées était proposée au marché couvert dans le cadre de la première édition du Golden Kids Day, initiée par la section locale d’Octobre Rose. Les familles des "petits pirates" étaient au rendez-vous: pour preuve, les plus de 80 inscrits rien qu’à la chasse au trésor, sans oublier le kamishibaï sur les pirates, les grimages, les groupes de danse. "C’est super pour une première , sourit Cindy Ringot, une des organisatrices. Depuis un an, j’ai rejoint Octobre Rose car je me sentais impliquée par son action. Ensuite, avec Sabrina, nous avons mis en place un projet sur les cancers pédiatriques. En tant que maman d’une fille de 6 ans, ce sujet me touche. Nous réalisons les souhaits d’une Cominoise et deux Mouscronnoises pour leur faire oublier la maladie, ne fût-ce qu’une journée. Ce Golden Kids Day permet de dépasser les tabous de la maladie, de se sentir moins seul. En parler fait du bien."