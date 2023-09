Veuve depuis 2011, la centenaire s’est mariée en 1943 avec Paul Loicq, échevin à Herseaux au moment la fusion des communes.

La dame, qui était couturière, a exercé quelques années à l’Institut Montfort.

Puis, mère au foyer, elle a mis ses talents au service de sa nombreuse famille composée de cinq enfants.

À présent, Simone est choyée par sa famille enrichie de dix petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Sa vitalité et sa vivacité sont remarquables ! "Maman se déplace encore bien et a toute sa tête !", précise son fils Dominique.

En effet, chaque mardi et jeudi, Simone ne manquerait pour rien au monde son rendez-vous au club de belote de Wattrelos. "Cela me fait travailler l’esprit et je préfère ce jeu à la manille qui est plus facile", sourit Simone.

Une célébration fêtée simplement et rehaussée d’une délégation communale venue lui présenter ses meilleurs vœux d’anniversaire