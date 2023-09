Une météo des plus clémentes, une affiche musicale variée, avec en point d’orgue la prestation de l’artiste mouscronnois Fabrizio Zevala le samedi soir et le concert du dimanche de la chanteuse Chrys Héléna, ont ravi le public. L’orchestre Sébastien était en charge de l’animation musicale durant les deux jours.

Pour ces festivités, les organisateurs avaient également proposé un tournoi de pétanque doté de beaux lots ainsi qu’un marché aux puces. De plus, comme pour l’édition précédente, un marché artisanal a fait la part belle aux vendeurs locaux et était proposé dans le jardin du Foyer de l’Amitié.

Les stands présentaient des produits de bouche et des créations artisanales. Les visiteurs ont pu goûter aux saveurs de la péninsule ibérique avec les produits El Mercadillo d’Anthony Torres Recio, spécialiste de la gastronomie espagnole. L’on pouvait aussi savourer les chips de banane plantain, les cacahuètes caramélisées et les biscuits croquants de la petite entreprise Cé Crokant de Cécile Medenko. Pour l’artisanat, les bijoux de Kiki et les peintures de Virginie Vandenbossche qui travaille l’acrylique au ballon de baudruche et à la paille ont aussi séduit les promeneurs.

Un château gonflable et la présence de Mario Bross et de la princesse Peach ont amusé les enfants.

"Nous avons eu beaucoup de monde durant ces deux jours, annonce Roger Rousmans. Grâce aux bénévoles, cette année est une véritable réussite. C’est réjouissant car nous pourrons gâter les enfants du quartier lors des fêtes de fin d’année."