Les caisses à savon ont dévalé la rue du Mont Gallois à Mouscron!

Avec un temps record enregistré à 45 secondes lors de notre passage en milieu d’après-midi, les équipes se challengeaient selon plusieurs critères. Rémy, membre de l’organisation de l’événement, explique: "Plusieurs prix sont en jeu cet après-midi. Nous jugeons les équipes et leur caisse à savon en vue d’attribuer les prix suivants: la caisse la plus originale, le meilleur temps adulte et enfant, le meilleur déguisement d’équipe, l’équipe la plus folle, et d’autres encore. De plus, il est possible de louer la caisse à savon que nous avons fabriquée pour l’événement, pour ceux qui voudraient participer sans leur caisse."