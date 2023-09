La rue de Menin à Mouscron a encore fait le plein

Le soleil a évidemment sa part dans ce succès mais il ne faut pas omettre l’organisation sans faille de Jennifer Vanderlinden et Dany, sa maman. Si elles ont, au fil des décennies, accumulé de l’expérience, elles se sont aussi entourées de bénévoles efficaces et fidèles. Si les affaires ont été bonnes pour les 500 vendeurs qui avaient pu obtenir le précieux sésame, chacun se réjouissait aussi des animations: percussions, concerts, danses country qui ont contribué à l’aspect festif de l’événement. Autre motif de satisfaction: l’adhésion totale de la toute grande majorité des riverains pour qui, chaque année, le premier dimanche de septembre est non seulement l’occasion de se débarrasser de son surplus mais surtout synonyme de rassemblements amicaux ou familiaux, de multiples rencontres. C’est le cas de la famille Delrue qui préfère disposer intelligemment de son entrée et de son trottoir plutôt que d’y voir s’installer d’autres personnes, comme la première année de leur emménagement, il y a plus de 20 ans. Jean-Pierre a ainsi réuni enfants et petits-enfants pour une journée de détente. Pour être complets, on précisera que la brocante des enfants et le cortège des allumoirs du samedi ont aussi été couronnés de succès.