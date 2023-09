Axel et Charlotte sont nos deux ambassadeurs aux EuroSkills

1. Axel Potiers, 20 ans. Ormeignies.

Le jeune candidat travaille à la boulangerie-pâtisserie S. Moeckx, à Ath. Il portera les couleurs belges à Gdansk, pour son premier concours international. Pour l’Athois, la compétition est une manière de faire émerger sa créativité. "J’ai toujours voulu me mesurer aux autres, surtout pour voir ce que je pouvais sortir de moi-même", explique Axel. "C’est parce que les épreuves sont intéressantes que ma créativité prend son envol."

Une créativité qui lui a valu de taper dans l’œil du jury lors des Startech’s Days. "J’ai proposé ce que j’avais de mieux. C’était un gâteau en forme de renard", se souvient le candidat. Médaillé d’or, le boulanger gagne sa place dans les Belgian Red Bears, l’équipe nationale qui s’est envolée pour la Pologne ce lundi. "Je me suis dit en recevant la confirmation de ma sélection que le travail fourni n’a pas été vain."

Du travail, il faudra encore en fournir face aux candidats des autres nations européennes qu’il affrontera à Gdansk. "Je n’ai pas encore vécu d’expérience internationale mais ça n’augure que du positif. Je me réjouis de voir les techniques de travail des autres pays", confie Axel, qui aura sans doute de quoi revenir avec de nouvelles idées dans ses bagages pour la boulangerie athoise dans laquelle il travaille.

Son expert Thomas Mertens (entraîneur) dit de lui qu’il "possède une base assez solide" mais qu’il manque encore de "précision et de finesse dans son travail ", deux caractéristiques qu’il devra améliorer pour viser haut en Pologne !

2. Charlotte Baeghe, 22 ans. Vezon.

Étudiante à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, Charlotte n’embarque pas totalement dans l’inconnu avec les EuroSkills. Son compagnon Paul a été sélectionné à deux reprises dans l’équipe belge. En 2017, il avait ramené une médaille des mondiaux d’Abu Dhabi dans la catégorie installation électrique.

Paul insistait pour qu’elle se lance dans l’aventure. "Il m’a dit de franchir le pas mais je n’osais pas. Je ne pensais pas avoir le bagage nécessaire pour participer à la compétition", se souvient Charlotte. Le tournant ? Une visite à l’expert de son compagnon, "qui n’arrêtait pas de parler de son expérience. Il m’a vendu du rêve et j’ai tenté ma chance. "

Son cursus est basé sur le créatif et non sur les compétences techniques. Mais Charlotte aborde le rendez-vous de Gdansk avec ambition. "Représenter mon pays me met la pression, mais j’en suis fière. Ça me donne de la confiance et l’envie d’y croire. C’est gratifiant."

La Vezonienne fait confiance à sa curiosité d’apprendre. "Je pense que je vais beaucoup m’enrichir socialement et que je serai changée en revenant de la compétition. "