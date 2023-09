Ambiance et bonne cause riment avec Rotary à Comines

Ces derniers temps, le Rotary s’est étoffé: "Nous sommes plus d’une quarantaine de membres. Les jeunes attirent les jeunes ! Une femme a intégré nos rangs ! Il souffle un vent de modernité et de jeunesse qui fait plaisir à voir et qui dynamise le club !"

Mais revenons aux voitures où l’on retrouvait de beaux modèles. La plus ancienne était une Pontiac Landau Sedan de 1928. C’est l’une des six voitures que possèdent Joost Ovaere et son épouse, qui résident à Geluwe. Ils sont donc venus en voisins: "S’il n’y avait pas de risques de pluie, nous aurions sorti notre Ford T de 1919 ! La Pontiac est très étanche. Je l’ai restaurée complètement moi-même. Même si c’est une marque américaine, cette voiture a roulé au Danemark. En Belgique, il n’existe que deux voitures de ce modèle. Elle possède trois vitesses et roule de façon très agréable. Par contre, on ne va pas faire les 85 kilomètres parce qu’en vitesse de pointe, elle arrive péniblement à 50 km/h."