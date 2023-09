De nombreux spectateurs sont venus voir la mise à l’eau de la gondole à la Fête du Moulin à Froyennes

Le comité de la Fête du Moulin de Froyennes a mis les petits plats dans les grands ce vendredi et ce samedi pour animer son village. Avec deux concerts le vendredi et trois le samedi, sans compter le traditionnel marché des artisans et la brocante, il y en avait pour tous les goûts. "Nous n’avons pas un nombre précis de visiteurs en tête, mais je peux vous dire que la fréquentation est de plus en plus importante, année après année. Toutes les rues étaient inondées de monde. Le succès de l’afterwork du vendredi était tel que nous avons dû refaire nos stocks de boissons pour le lendemain", assure Corinne Dumoulin, responsable du comité de la Fête du Moulin.