Hérinnes: Rendez-vous au pays des fraudeurs lors des Journées du Patrimoine

La balade des fraudeurs sera mise en avant à l’occasion des Journées du Patrimoine wallon, ce samedi 9 septembre. "Cette année, on nous a demandé de trouver une activité qui s’adresserait aux enfants et adolescents, tout en mettant en lumière notre patrimoine. C’est pourquoi nous avons pensé à mettre en scène les histoires de fraudeurs au cœur de la capitale du marché noir, Hérinnes, raconte Delphine Sol, échevine de la Culture. Josette Lambreth, auteure originaire du village, avait réalisé de nombreuses recherches d’archives et rencontres pour raconter, dans ses livres, les histoires des fraudeurs de la région. Nous nous inspirerons de son travail."