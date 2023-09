Manger un p’tit bout ou travailler au coucou (anciennement Ô Pères au quai) avec ses bout’choux à Tournai

Pour l’heure, l’ancien resto n’est encore qu’un vaste chantier sur lequel s’active une bande de jeunes dont la plus "âgée" n’a pas encore soufflé ses 35 bougies. Elle, c’est la Tournaisienne Coline Smal qui, il y a six ans, fondait l’ASBL MômA dont la vocation consiste à créer des ponts entre le monde culturel et celui d’enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans. Cela, principalement, par le biais de l’organisation d’ateliers et de stages originaux qui, jusqu’à présent se déroulaient généralement au sein de l’école saint-Piat.