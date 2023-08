Garage mitonne un Stoemp de faits divers

Le thème sélectionné cette année par le collectif Garage: les faits divers. "Cela s’est fait en papotant. Le sujet est riche et marrant à la fois. Les journalistes trouvent toujours de bons titres pour les raconter. Nous avons également découvert un site, “À juste titre”, où toute personne peut poster des titres accrocheurs parus dans la presse", indique Élodie Moreau, co-créatrice du collectif et professeure à l’académie des Beaux-Arts. Après une première exposition mise sur pied à la Grotte de l’Escaut, huit artistes (Marjorie Van Den Hauwe, Jean-François Van Haelmeersch, Laurence Henry, Nina Lefebvre, Léo Devaddere, Olivia Duhamel, Fanny Alet et Élodie Moreau) investissent cette fois le Stoemp, à la demande du restaurant. "Nous nous sommes axés sur les métiers de boucheet surtout l’empoisonnement . Sur les murs, vous pouvez lire par exemple “I will survive” ou “Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n’y a qu’une différence d’intention” inscrit sur un essuie de cuisine. Il y a aussi deux images tirées de la saga Thérèse. C’est une femme qui boit beaucoup trop et il lui arrive plein de choses. Je me suis inspirée du film Black Widow (NDLR : veuve noire) pour créer une série de cartes postales. Fanny Alet a réalisé des flipbooks et Léo Devaddere, des boîtes de cubes de bouillon suivant une célèbre empoisonneuse."