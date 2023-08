Quel aménagement pour la place Sainte-Anne à Comines ?

La réflexion est liée à l’annulation par le ministre Willy Borsus de la décision du conseil communal d’octroyer 40 m² de la Place à la brasserie Dubuisson.

Il est vrai que ce projet, quelle que soit sa forme, va obliger un réaménagement de la place. "Nous prônons un meilleur partage de l’espace public, notamment entre les voitures et les piétons, signale le Cadec. Il y a actuellement une colonisation par les voitures. Nous voudrions réserver au moins la moitié de l’espace aux piétons et à la convivialité: bancs, terrasse, arbres, fontaine, revêtement qualitatif, etc."

Les suggestions: transformer la moitié de la place en un espace de convivialité, créer un passage piéton sécurisé entre la rue de la Gare et la rue du couvent pour les élèves du Collège de la Lys, réaménager le parking longue durée au nord de l’église et placer en zone bleue le tronçon de la rue des Déportés, entre la rue Courte et la rue du Couvent.

Un soutien à Dubuisson

Le plan publié par le Cadec n’a pas échappé à l’analyse de la bourgmestre Alice Leeuwerck: "C’est beau, c’est dans l’air du temps, mais l’idée doit être étudiée plus en profondeur avec l’ADL, le service Urbanisme, les conseillers mobilité, etc. Je dirais aussi prudence ! Je pense à Comines France où la place est devenue piétonne. Mouscron a supprimé pas mal de parking au centre. Dans les deux cas, le commerce du centre-ville souffre. Peut-être n’y a-t-il pas qu’une seule cause !"

Le premier problème à résoudre pour gagner quelques places de parking est d’enlever le clocheton qui se trouve sur la place depuis le 16 mars 2021, jour où il a été enlevé de l’église parce qu’il présentait de la dangerosité: "Nous avons reçu un devis de 90 000 € pour la rénovation ! C’est beaucoup ! Nous réfléchissons à une solution."

Pour ce qui est du dossier Dubuisson, trois solutions se dessinent suivant la bourgmestre: "Premièrement, que le projet soit abandonné, ce qui m’étonnerait vu l’énergie déjà consacrée. Deuxièmement, que la société fasse un recours au conseil d’État ; ce qui va entraîner de longs délais. Troisièmement, qu’un nouveau projet soit présenté. Soit le même projet en faisant bien attention que la loi soit respectée, soit la brasserie Dubuisson renégocie avec le propriétaire de la sandwicherie pour faire une extension. Il semble que l’architecte ne soit pas trop d’accord avec cette dernière proposition car il faudrait retravailler les plans. Il préférait présenter à nouveau le projet. Une réunion aura lieu sous peu."

Les autorités soutiennent à fond le projet: "Quelle belle valorisation pour la place ! En plus, il y a une quinzaine d’emplois à la clé ! Nous avons deux écoles d’hôtellerie et nos jeunes pourraient y faire des stages. Ce serait pour eux et pour notre ville une belle plus-value."