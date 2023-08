La saison des expos de la maison de la culture de Tournai démarre ce jeudi avec "Our house"

Un nouveau terrain de jeu

Même si cela reste pour lui un peu frustrant de n’avoir pas encore su faire partager aux nouveaux collègues (qu’il a appris à connaître) toute l’expérience acquise durant deux décennies dans le domaine des arts plastiques, celui qui retrouve en Wallonie picarde le berceau de sa famille a mis à profit ses six premiers mois d’activité pour concocter et peaufiner la saison 2023-24, mais aussi concevoir le nouvel espace d’exposition. Celui-ci prend place dans ce qui était devenu, avec le début des travaux, le bar: on se trouve ici dans l’aide sud du bâtiment, à gauche après avoir franchi les portes d’entrée. La vaste surface ouverte, bénéficie de plusieurs baies vitrées ; les murs (et les cloisons pérennes ajoutées) qui viennent d’être repeints en blanc sentent encore le frais. "L’idée était de ne plus devoir forer dans le béton, mais d’avoir des murs accrochables, avec un système assez simple n’occasionnant aucun dégât", explique François, qui a aussi commandé des cloisons mobiles "de top qualité" s’imbriquant les unes dans les autres afin de créer ou de délimiter de multiples espaces, d’occulter les fenêtres… en optimisant ainsi le lieu. Car si on veut attirer à Tournai des artistes d’une certaine envergure, "nous devons avoir une salle attirante, un bel écrin pour les accueillir. Il faut que ce soit impeccable, que la qualité soit si possible muséale. On parlera d’ailleurs de la Galerie de la maison de la culture, avec un clin d’œil aux galeristes privés", confie l’ancien programmateur des expositions du Botanique (pendant six années) qui dit retrouver ici ses sensations de l’époque. "C’est très excitant. Il n’y a pas eu d’exposition dans le bâtiment depuis six ans, alors que des spectacles continuaient à être présentés. À moi de faire comprendre au public et aux artistes qu’il y a bien une activité d’expo qui reprend. Mais j’ai l’habitude, ça fait partie du boulot…" Cette saison du retour se veut quasi exclusivement axée sur les expositions "à la maison" ("C’était important de marquer le coup, mais je ne compte pas délaisser par la suite le patrimoine extérieur et l’édition, qui font partie de l’ADN de la “Culture”"), en variant les disciplines "de manière à tester le nouveau lieu, la scénographie, voir comment il réagit avec la lumière, les variations d’éclairage, etc. Je le prends comme un terrain de jeu, et c’est cela qui est amusant."

Une première saison chargée

Se tiendront en effet, sur une période de dix mois, sept expositions avec, à chaque fois, une visite guidée (gratuite) un dimanche, le jour de fermeture de la maison de la culture.

La première est peut-être celle qui tient le plus à cœur l’animateur, qui a eu entière carte blanche. Car Our House (à la maison), un thème qui s’imposait, est une expo collective, qui lui a permis de jouer pleinement son rôle de commissaire, de sentir ce qui allait selon lui fonctionner ou pas, en allant "pêcher" des œuvres chez une quinzaine d’artistes et dans des fondations d’art brut comme La Pommeraie ou la "S" Grand atelier. "Ce sera une déambulation poétique ou décalée, avec plein de gens qui abordent la thématique de l’habitation avec leur propre vision. On invite, parmi eux, deux artistes courtraisiens, Hannes Coudenys et Jonas Vansteenkiste. J’y tenais. Il y aura du monde au vernissage !". Avec Sebastien Alouf, Benoît Bastin, Kostia Botkine, Jean-Baptiste Brueder, Maurice Brunswick, Philippe Closset, Hannes Coudenys, Georges Dohm, Paul Duhem, Ezekiel Messou, Philippe Koeune, Louis Poulain, Marie Steins, Louis Van Baelens, Jonas Vansteenkiste et Bruno Vandegraaf. À découvrir du 1er septembre au 7 octobre.Vernissage ce jeudi 31.08 à 18 heures. "Un dimanche à la Galerie (visite guidée gratuite)" le dimanche 03 septembre à 11 heures

Circonstances à graver - Nathalie Van de Walle ©COM

L’autre expo pour laquelle François Delvoye ressent une émotion particulière, pour avoir suivi et soutenu un projet ambitieux depuis ses débuts, c’est Circonstances à graver (du 17/11 au 30/12) dans laquelle il réunira, "illustrations de choses assez catastrophiques", des gravures de Bruno Hellenbosch et Nathalie Van de Walle, deux artistes du large réseau qu’il s’est constitué au fil du temps: "Bruno adore les épopées. Il a réalisé durant de longues années une œuvre monumentale de 35 mètres de long autour du Decameron. On n’en présentera qu’une partie, des bois gravés, des"Journées"… Tout n’a pas été imprimé tellement cela coûte une fortune. Il a injecté là-dedans des références à l’Histoire et à l’art. On y retrouve aussi bien les rats de la peste noire, le Dôme de Florence, la mort ou la Fortune, que le miroir dans le tableau de Van Eyck, le H5N1, Seven-up, Ghostbusters ou la Venus de Botticelli. Nathalie a, elle, travaillé sur la Mémoire des décombres évoquant les tsunamis, le chaos, la guerre… Mais loin de toute morbidité, tout cela est très beau ".

Circonstances à graver - Bruno Hellenbosch. ©COM

À ne pas rater non plus, outre le Prix Artistique de la Ville de Tournai (15/10-04/11): Play, de Fred Penelle et Yannick Jacquet, avec de la vidéo projetée sur des gravures dans une salle complètement occultée (19/01-17/02), Faire un tour, de Camille Nicolle, David Henriot-Colin et Françoise Lison-Leroy, entre sculptures faites de choses glanées lors d’un voyage en Méditerranée et édition (23/02-23/03), Des formes et du sacré, des œuvres monumentales massives, d’Annabelle Hyvrier, Française établie chez nous, qui sculpte le bois à la tronçonneuse, avec certaines pièces sortant de la galerie (5/04-11/05), et Visions – Tout n’est que portrait, Photographies de Jean-Dominique Burton (31/05-06/07), une sélection de clichés pris au Bénin par ce voyageur infatigable, avec 50 années de photographie derrière lui, que François avait aussi pu accompagner sur le continent africain.

Play, Mécaniques discursives - de Fred Penelle et Yannick Jacquet. ©COM

Des formes et du sacré - Annabelle Hyvrier. ©COM

Faire un tour, de Camille Nicolle, David Henriot-Colin et Françoise Lison-Leroy, ©COM

j